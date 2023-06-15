«Билет в будущее» - гарантия успеха! В Мурманской области реализуют проект по ранней профориентации

Выбор правильной специальности – гарантия успеха в жизни! Фото: bvbinfo.ru

В Мурманской области в рамках национального проекта «Образование» Фонд гуманитарных проектов реализует всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». Его методология легла в основу профминимума, который начнут внедрять в школах в следующем учебном году.

В современном мире все меняется очень быстро. Переучиваться, совершенствовать навыки и искать новые пути развития приходится постоянно. Сверхзадача проекта «Билет в будущее» — научить правильно оценивать ресурсы и делать осознанный выбор.

Проект по профориентации школьников реализуется уже не первый год. Он помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры и объединяет наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому учащемуся выбрать свою специальность.

«Билет в будущее». Форма регистрации для учеников. Фото: Yandex Forms

Онлайн-платформа проекта bvbinfo.ru состоит из двух сегментов: общедоступного и школьного, где все желающие смогут пройти «примерочную профессий» — это различные тесты, викторины, виртуальный тур по мультимедийной выставке, отдельный раздел для родителей, а также статьи и видеоролики о профессиях и их представителях, о ведущих отраслях экономики.

В 2023 году разработчики профориентационного проекта «Билет в будущее» создали онлайн-игру для школьников «Профиград» - первый профориентационный город в России, где мечты становятся профессиями. Спланировать путешествие, вырастить урожай, построить новую школу и даже взять деньги в банке на развитие районов можно в онлайн-городе. В Профиграде девять районов, которые отражают ключевые экономические направления от индустриального до аграрного. Каждую неделю в городе формируются новые задачи для жителей в форматах игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб. Каждый подросток может оказаться на месте специалистов различных направлений и внести вклад в развитие Профиграда.

Проект состоит из нескольких шагов, которые позволяют школьнику понять, к какой специализации он склонен.

Путь в проекте начинается с всероссийского профориентационного урока, который создается с помощью онлайн-сервиса «Конструктор будущего». Учащиеся вместе с педагогом-навигатором обсуждают, что такое профессиональная самореализация, зачем и как к ней идти.

Фото: bvbinfo.ru

Следующий шаг в проекте — это двухэтапная диагностика. Результаты тестирования школьник может обсудить с родителями и педагогом-навигатором, который порекомендует, в каких профессиональных пробах стоит попробовать себя.

Особенностью проекта является практический этап: профессиональные пробы, экскурсии и мастер-классы, которые проводятся в вузах, колледжах, на предприятиях, где ребята знакомятся с современным оборудованием мастерских.

Проект дает возможность получить информацию о современном мире профессий, спектре профессиональных компетенций, востребованных в нашем регионе, профессиональных предпочтениях каждого участника, специальностях и профессиях, которые можно выбрать в будущем для успешного построения карьеры.

Выбор правильной специальности – гарантия успеха в жизни!

Присоединяйся к проекту и получи свой билет в будущее!

Фото: copp51.ru

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