Путеводитель по Пасвику и альбом о Мончегорске: вышли две новых книги про Мурманскую область

Образовательно-просветительский проект «Медиашкола в Заполярье» работает в Мурманской области с 2016 года при поддержке компании «Норникель». Фото: Алена Афанасова

В Мурманской области вышла книга «Мончегорск, который останется в моем сердце». Она поделена на несколько разделов: символы, места, люди, диалоги и другие. В ней собраны эссе слушателей Медиашколы о памятных для них местах, рассказы о важны!х событиях в жизни людей, первой любви и первой работе, дорогие сердцу фото и рисунки.

- Мне кажется, прощание с детством для ребят из Заполярья происходит в тот момент, когда они уезжают на «большую землю». За спиной остаются родители, учителя, озера, белки в парке, выпускной вальс... Это все и есть детство. Это и есть Мончегорск. И книга, собственно, тоже об этом, – поясняет преподаватель и руководитель Медиашколы Игорь Попов.

А для создания путеводителя по заповеднику Пасвик студенты Медиашколы из Никеля и Заполярного работали в полях, расспрашивали орнитологов и других ученых, проверяли факты и переписывали тексты, доводя их до совершенства. В результате получилась довольно объемная книга, из которой туристы узнают, кто такой медведь-пестун, какие следы в Пасвике оставила Вторая мировая война, и что нужно сделать, чтобы загаданное в заповеднике желание обязательно сбылось.

Электронные версии книг доступны для бесплатного скачивания на сайте школы – www.popovmedia.ru.

Образовательно-просветительский проект «Медиашкола в Заполярье» работает в Мурманской области с 2016 года при поддержке компании «Норникель». В ней обучаются основам журналистики и работы с медиа старшеклассники с 8 по 11 классы. Ранее студенты Медиашколы также выпустили путеводитель по Лапландскому заповеднику.

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