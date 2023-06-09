Мышьяк раздора. В России не могут решить проблему, которая не дает рыбе идти на внутренний рынок

После того, как антироссийские санкции стали расти как снежный ком, российские рыбаки столкнулись с проблемой поставки продукции на международные рынки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После того, как антироссийские санкции стали расти как снежный ком, российские рыбаки столкнулись с проблемой поставки продукции на международные рынки. Наша рыба той же Европе нужна, но официальная демонстративная позиция вход закрыт. Казалось бы, в чем проблема – кормите России. Но из одного острого вопроса наши компании не могут перешагнуть порог внутреннего рынка.

Загвоздка в мышьяке, точнее, в нормативах по нему. Российские требования по количеству содержания этого вещества в рыбной продукции строже, чем в других странах – то, что спокойно идет на импорт, бракуется у нас. Можно это объяснить через сложные термины и бюрократический язык, но если упростить, то у нас нет разделения на органический и неорганический мышьяк.

- Есть проблемы, которые лет 10 не решались, и ими надо заняться прямо сейчас, пришло время. Например, вопрос предельного содержания мышьяка в рыбной продукции из Баренцева моря (северные рыбы содержат в себе больше мышьяка и свинца, чем обитатели других морей. – Ред.). Из-за действующего в России ограничения по предельно допустимой концентрации мы не можем поставлять продукцию на внутренний рынок, в том числе и краба опилио, есть проблемы с треской, пикшей. Хотя в Японии и многих других странах этот показатель не нормируется, - поясняет сопредседатель Союза рыбопромышленников Севера Владимир Журавлев.

По мнению самих рыбопромышленников и Росрыболовства, требования к неорганическому мышьяку можно ужесточить, а вот к органическому смягчить.

- Мы разработали методику, провели все исследования. Все готово для того, чтобы внести изменения в соответствующее решение Евразийской экономической комиссии. Но нам надо сделать последний шаг - попросить коллег из Роспотребнадзора пойти нам встречу и подготовить и внести эти изменение, - сообщил во время рабочей поездки в Мурманск глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Но уже несколько лет Роспотребнадзор непреклонен и не делает тот самый заветный шаг навстречу. Впрочем, как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сейчас идет новый виток в дискуссии вокруг мышьяка.

Одновременно с этой проблемой рыбопромышленники решают ряд других. Некоторые предлагают, мол, давайте теперь всю рыбу в России продавать. Однако россияне не съедят столько рыбы, сколько ее вылавливают, а это 5 миллионов тонн.

Ни килограмма рыбы не поставили в Великобританию – там налог 35% на нашу белую рыбу. Сейчас меньше идет на экспорт и больше в страну.

- Но мы не нация рыбоедов. Все равно продавать рыбу за рубеж мы будем, потому что всю ее не съедим. У президента две задачи – накормить страну и увеличить экспорт. Рынок экспорта не переориентировался. Как европейцы покупали, те же поляки, так и покупают нашу треску. Никто не откажется от рыбы как таковой, - рассказал генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константин Древетняк.

Напомним: после национализации Мурманского морского рыбного порта запустят его модернизацию. Предприятие может стать базой для судоремонта, как Норвегия закрыла свои верфи для российских судов.

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