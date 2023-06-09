Segezha Group уделяет важное внимание вопросам экологии

Главный административный корпус Сегежского ЦБК. Фото: Segezha Group

Холдинг активно внедряет «зеленые технологии». В фокусе внимания – минимизация негативного воздействия производств на окружающую среду за счет предотвращения выбросов вредных веществ в атмосферу, водоёмы и почву. Так, на крупнейшем предприятии Группы - Сегежском ЦБК- завершен целый ряд важных этапов экологической модернизации. Полностью заменили очистные электрофильтры содорегенерационных котлов, обновили технологические процессы в варочном цехе, химкорпусе и на ТЭС-2. Одновременно идет ремонт системы локальных очистных сооружений на станции биологической очистки. Продолжается работа по проекту предотвращения попадания в атмосферу города дурнопахнущих газов с комбината.

Карельский лес. Фото: Segezha Group

В холдинге выстроена интегрированная система менеджмента с учетом требований международных стандартов в области качества, экологии и охраны труда, в области социальной ответственности и корпоративного управления. Экологическую политику компании поддерживают сотрудники и жители регионов присутствия Segezha Group – они участвуют в экологических акциях и волонтерском движении, высаживают деревья, проводят эко-субботники.

«Вопросы экологии касаются не только конкурентоспособности бизнеса, но и гражданской ответственности. Для улучшения экологических показателей предприятий внедряем самые передовые технологии, в том числе цифровые, действует система учета воздействия производств на окружающую среду. Одновременно мы сокращаем отходы, увеличивая количество востребованных на рынке побочных продуктов, повышаем энергоэффективность процессов. Экологичность – неизменно среди стратегических приоритетов развития холдинга», - комментирует Вячеслав Мутьев, директор по экологии Segezha Group.