Ничего не объяснили ни сейчас, ни в прошлом году. Известную биатлонистку из Мурманска лишили зарплаты в сборной России

Известную мурманскую биатлонистку Анастасию Егорову не взяли в сборную России. Фото: личный архив Анастасии Егоровой

Известную мурманскую биатлонистку Анастасию Егорову не взяли в сборную России, таким образом лишив зарплаты в национальной команде. Об этом рассказал Дмитрий Губерниев, опубликовав переписку со спортсменкой в своем Telegram-канале.

- И меня кинули, и с командой, и с зарплатой! Критерии изменили 18 апреля и сделали их под себя! Хотя Майгуров (президент Союза биатлонистов. - Ред.) в конце сезона звонил моему тренеру и спрашивал, буду ли я тренироваться с командой, тренер сказал, что да! В итоге меня не взяли! – написала телеведущему Егорова.

Тот в свою очередь северянку поддержал, отметив несправедливость ситуации.

- Если нет возможности поставить спортсменку на ставку Центра спортивной подготовки, то надо объяснить, рассказать, в конце концов, договориться с губернатором, - написал комментатор.

Анастасия уже не раз завоевывала медали на российских соревнованиях по биатлону, например, была призером кубка IBU в Ханты-Мансийске и там же становилась чемпионкой России в индивидуальной гонке. Однако вместо нее в сборную решили взять других спортсменов. К слову, помимо нее в сборную также не попали Лариса Куклина, Евгений Емерхонов и Ильназ Мухамедзянов.

- Почему со мной поступили несправедливо? У меня есть две медали чемпионата России. У некоторых нет личных медалей, но они в составе сборной, — говорит девушка.

Спортсменка рассказала «КП»-Мурманск», что ей так ничего и не объяснили - ни сейчас, ни в прошлом году. На данный момент она тренируется в Мурманской области, где условия ее устраивают.

- Я тренируюсь с регионом, условия мне полностью обеспечили, зарплату тоже обеспечил регион. За что огромное спасибо! - поделилась с нами Анастасия.

Позже скандальную ситуацию также прокомментировал министр спорта России Олег Матыцин, заявив, что министерство сделает все возможное, чтобы не допустить несправедливости в отношении биатлонистов, лишенных зарплат.

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