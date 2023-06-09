Что категорически нельзя брать в ручную кладь, так это колюще-режущие предметы, жидкости больше 100 мл, в том числе варенье и соусы, оружие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покажите нам туриста, который уезжает из Мурманской области без сувенира, и мы скажем, что его надо занести в Красную книгу, ведь таких единицы. Обычно увозят с собой кто рыбу, кто оленину, кто красивые камушки или изделия из природных материалов. Вот только не всё это доезжает до других регионов – часто вещи изымают в аэропорту, так как самолетом их перевозить нельзя, а если можно, то с ограничениями. «КП»-Мурманск» узнала, какие сувениры туристы могут провозить без волнения, что можно взять в ручную кладь, что отправить в багаж, а что оставить «на берегу».

Как рассказали в аэропорту «Мурманск», чаще всего у пассажиров на досмотре возникают проблемы с алкоголем без заводской упаковки (так что покупать родным и друзьям ту же морошковую настойку с рук не стоит). Именно его чаще всего пытаются спрятать от досмотра.

А что по еде?

Соусы и варенье объемом более 100 мл надо оставить в багаже. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Различные соусы, в том числе ягодные, можно провозить в ручной клади, но объемом не более 100 миллилитров. Рыбная продукция делится на несколько видов упаковки. Пресервы, консервы и икра в емкостях более 100 миллилитров перевозятся в багаже. Вяленая рыба и в вакууме подходит под нормы провоза ручной клади (соблюдение габаритов и веса, в зависимости от требований АК). Никаких особенных норм при перевозке краба и оленины не отслеживается. Свежую и мороженую продукцию – так же, как и рыбу, консервы - в багаж, - рассказал начальник службы транспортной (авиационной) безопасности аэропорта «Мурманск» Александр Иванов.

Кстати, морского ежа можно провозить в ручной клади, но стоит подумать о других пассажирах, ведь от морепродукта может пойти сильный запах, что сделает полет настоящим испытанием. В ручной клади нельзя провозить икру в банке с ключом, печень трески в стеклянной таре, пресервы в масле или майонезе, то есть продукты, которые по своей консистенции похожи на жидкость.

Морского ежа можно провозить в ручной клади. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

За 2022 год у пассажиров в главной воздушной гавани Кольского Заполярья изъяли несколько мешков камней с пляжа «Яйца дракона». Перевозить их самолетом нельзя не потому, что для борта есть опасность, а по другой причине: на камни с этого пляжа распространяются правила природного парка «Териберка» - оттуда запрещено вывозить объекты живого и неживого мира. Просто камень – не с особо охраняемой природной территории – везти можно.

- Все крупногабаритные объекты неживой природы перевозят в багаже. Ракушки везите, пожалуйста, их мы не отбираем, - уточнил Александр Иванов.

А вот что категорически нельзя брать в ручную кладь, так это колюще-режущие предметы, жидкости больше 100 мл, в том числе варенье и соусы, оружие.

Всего за 2022 год у пассажиров в аэропорту изъяли (помимо нескольких мешков камней, которые, кстати, вернули в Териберку) пять перцовых баллончиков, столько же шокеров, упаковку бензина для зажигалок, четыре бутылки алкоголя без этикетки, различные инструменты, например, мультитулы, гаечные ключи и даже бензопилу.

Чаще всего у туристов изымают камни с пляжа «Яйца дракона». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Конечно, те, кто любит путешествовать на самолетах, должны читать правила, но, положа руку на сердце, кто это делает? Пожалуй, хорошим решением проблемы была бы установка в аэропорту информационного стенда с инструкцией о том, что можно взять в салон, что лучше оставить в багаже, а чего и вовсе брать не стоит. В воздушной гавани на это предложение «КП» ответили, что идея разумная и ее готовы взять в разработку.

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