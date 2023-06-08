«Папа, папа, помоги!» В Хургаде акула растерзала туриста из России на глазах у других отдыхающих

На глазах у десятков отдыхающих прямо у берега акула напала на туриста из России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия произошла на пляже Dream Beach в Хургаде 8 июня: на глазах у десятков отдыхающих прямо у берега акула напала на туриста из России.

На кадрах, которые сделали очевидцы, можно увидеть, что парень сначала словно просто выныривает из воды и при этом криков не слышно. Вероятно, поэтому сначала отдыхающие не поняли, что происходит. Потом вода резко окрашивается в красный от крови цвет.

- Папа, папа, помоги!!! - кричал молодой человек. Казалось, что он нахлебался воды, поэтому слова звучали словно приглушено.

Напуганные люди бросились из воды на берег, сам россиянин был всего в нескольких метрах от него, но спасти его не смогли. Гибель туриста прокомментировали в Генконсульстве РФ в Египте, подтвердив его смерть:

- В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.

Трагедия произошла у пляжа Dream Beach. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, есть основания предполагать, что купались люди в запрещенное время.

По предварительным данным от Генконсульства, погибший - 23-летний уроженец Архангельской области Владимир Попов, который приехал на отдых вместе с отцом. В последнее время он жил и работал в Подмосковье. По информации, которая сейчас проверяется, семья купила квартира в одном из жилых комплексов и поселилась там, в Египте мужчины жили несколько месяцев.

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