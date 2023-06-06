В Баренцевом море возле затонувших судов находят следы от выхода подземных газов

Штокмановское газоконденсатное месторождение одно из крупнейших в мире. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году проходит третий сезон совместной комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Ее участники ищут суда, который погибли в мирное время и в годы Великой Отечественной войны.

Порой рядом с фрагментами судов находят дыры, но маловероятно, что это, например, следы от взрывов.

- Во время одной из встреч по итогам экспедиции было высказано, возможно, правильное утверждение, что это газогидратные выходы, и раньше или сейчас в таких местах были газовые залежи. Происходит «набухание», как в тундре, и прорыв газа набухание. Может, нам стоит идти не на Штокмановское месторождение, а искать там, чуть ли не на входе в Кольский залив? – рассказал научный руководитель комплексной экспедиции капитан 1-го ранга Алексей Корнис.

Штокмановское газоконденсатное месторождение одно из крупнейших в мире. Его разработкой месторождения должны были заниматься такие крупные компании, как «Газпром», «Тоталь» и «Статойл». Но проект забуксовал, вдруг оказался не выгодным, поэтому его заморозили. Хотя он должен был тянуть экономику не только нашего региона. Все амбициозные планы - от открытия международной школы, которая готовила бы кадры для проекта, до превращения Териберки в важный населенный пункт - свернули. Потихоньку от «Штокман» стали отказываться его участники.

В 2019 году на внеочередном общем собрании акционеров «Штокман Девелопмент АГ», прошедшем в швейцарском Цуге, приняли решение о прекращении деятельности и ликвидации компании, а также о ликвидации ее филиала в Териберке (Мурманская область, Российская Федерация).

Сейчас для газификации Мурманской области планируют построить «трубу» Мурманск-Волхов. ПАО «Газпром» приступило к сбору исходных данных для проектирования газопровода. Стоимость проекта оценивается более чем в 300 миллиардов рублей. К газопроводу Волхов—Мурманск—Белокаменка планируют подключить СПГ-завод, газ для него «НОВАТЭК» планирует получать из Единой системы газоснабжения.

Напомним: в рамках экспедиции «Помни войну» вблизи полуострова Рыбачий нашли останки первого судна исследовательского флота Советского Союза «Персей».

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