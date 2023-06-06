Турция дешевле, чем Сочи. Туроператоры рассказали, где жители Мурманской области могут отдохнуть летом 2023 года

Учитывая наш капризный северный климат и длинный отпуск, мало кто откажется немного понежиться на солнышке в далеких и не очень теплых краях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Смотря на унылую и серую погоду за окошком, когда на улице то и дело накрапывает дождь или даже идет снег, любой мурманчанин хочет по скорей сбежать куда-нибудь на юга, напевая под нос «солнце, море, белый песок».

Курортный сезон набирает обороты, но куда же ехать северянам? После пандемии коронавируса, а потом и западных санкций список направлений сильно поредел, а цены выросли. Однако отдохнуть все же можно. «КП»-Мурманск» узнала, какие курорты открыты для российских туристов и где проведенный отпуск не разорит семейный бюджет.

Кругом жарко, а Европа закрыта

Если брать заграницу и отдых на море, то прямые перелеты из Мурманска доступны сейчас только в Турцию. Самолеты летают по четвергам, есть хорошие скидки на туры, если бронировать «горящую» путевку. Как нам рассказал один из мурманских туроператоров, за несколько дней до вылета есть недельные туры от 30 тысяч рублей по тарифу «все включено». А это дешевле, чем просто билет до Сочи. Также можно взять обычную двухнедельную путевку на двоих за 160 тысяч рублей.

Также есть вариант отдохнуть в Республике Беларусь, но уже придется обойтись без гамака и пальм. Среди мурманчан это направление востребовано – люди берут путевки в санатории.

С пересадкой через Москву и Петербург можно попутешествовать и по другим странам, но выйдет, соответственно, дороже, да и минусы у направлений имеются – не сезон.

- Есть туры в Египет, но там сейчас жарко, чуть ли не +50 градусов. В ОАЭ тоже жара стоит, а в Таиланде – дожди сплошные, – говорит представитель турфирмы Эльвира. – На Кубу лететь долго, 12-14 часов, но это неплохой вариант. Так, можно взять путевку за 180 тысяч на троих.

Другой туроператор предлагает поездки на Мальдивы и Маврикий, но они не так востребованы, да и придется лететь через другие страны. Зато хорошие цены на путевки в Абхазию, если добираться через Москву.

А вот по направлениям в Европу почти ничего нет.

-Те, у кого есть виза, могут забронировать тур в Испанию, но с пересадками. Например, придется лететь через Стамбул. С оформлением виз сейчас сложно, да и стоить они стали дороже, – отмечает специалист.

Лидерство - у Краснодарского края

В другие страны люди сейчас летают с опаской - не хотят быть далеко от дома, поэтому стали чаще путешествовать по России. Так, среди семейных направлений лидерство держит Анапа - потому что тепло и для детей заход в море хороший. Однако поездка дешевой не будет – нужно около 100-150 тысяч рублей, не учитывая дорогу.

Также северяне хорошо бронируют Сочи, а в Крым почти не ездят, хотя цены на туры «сладкие». Поездки на Алтай тоже не пользуются спросом.

- Возможно, это связано с тем, что природа нашего Кольского полуострова вполне может конкурировать с алтайской, – улыбается туроператор.

Из другого рода путешествий, когда хочется не только загорать на пляже, востребованы поездки в Ярославль, Петербург, Москву, Калининград и Нижний Новгород, где можно культурно обогатиться, посмотреть достопримечательности. На несколько дней мурманчане, ищущие единения с природой, предпочитают ездить в Карелию, либо путешествуют по Мурманской области, ведь у нас тоже есть, что посмотреть.

- Мы проводим экскурсии по региону, в том числе в Териберку. Поездка туда обойдется в пять тысяч рублей с человека. Все-таки во многие наши туристические уголки добраться непросто, поэтому и цена такая. Но если группы большие, то будет скидка, – объясняют в турфирме.

Как заверяют туроператоры, путевки есть на любой бюджет, но в целом, цены «кусаются». Так, отдых на Черном море обойдется в 230-250 тысяч рублей по тарифу «все включено». А за недельный отпуск на двоих по минимуму нужно 100 тысяч рублей.

Вообще, за последний год из-за политических событий северяне стали путешествовать меньше. Люди боятся рисковать, учитывая проблемы в туристической сфере.

- Постоянные клиенты к нам возвращаются, но в целом количество путешественников снизилось. Почти нет раннего бронирования, путевки оформляют максимум за месяц, – говорит туроператор.

Как бы то ни было, учитывая наш капризный северный климат и длинный отпуск, мало кто откажется немного понежиться на солнышке в далеких и не очень теплых краях.

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