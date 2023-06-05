Это что, землетрясение? Фееричное обрушение огромного куска горы в Хибинах сняли на видео

Обрушение большой пластины горной породы произошло на Кукисвумчоррском месторождении Кировского рудника. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Такое увидишь не каждый день... 3 июня изумленным жителям Кировска Мурманской области удалось снять на видео, как в Хибинах откалывается огромный пласт горы и с грохотом и пылью падает вниз. Рядом - различные постройки, в том числе отель. Волнующее происшествие вызвало немало вопросов. Вдруг это произошло из-за землетрясения?

Обрушение большой пластины горной породы произошло на Кукисвумчоррском месторождении Кировского рудника. Ситуацию прокомментировали в Кировском филиале АО «Апатит», заверив, что ничего страшного не случилось.

- Подобные процессы - неотъемлемая часть процесса отработки запасов руд, особенно во время весенне-осеннего обводнения горных массивов, когда активно тает снег и выпадают осадки. Технические службы предприятия заранее просчитывают и реализуют мероприятия по обеспечению безопасности горных работ с учетом подобных происшествий, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе компании.

Отмечается, что обрушение горной массы не вызвало всплесков сейсмической активности, не повлияло на безопасность персонала и бесперебойность технологического процесса. Рудник работает штатно.

Как нам рассказал научный сотрудник Геологического института КНЦ РАН Дмитрий Жиров, обрушилась консоль над Объединенным Кировским рудником (ОКР).

- Формирование и обрушение консоли - это особенность подземной разработки месторождений с падением в сторону гор. Обычно из-за природной трещиноватости породы обрушение подрабатываемого висячего крыла идет постепенно. Однако в редких случаях, как мы наблюдали здесь, происходит отделение массива не в виде кусков различного размера, а в виде больших пластин, - поделился специалист.

По словам ученого, такие пластины могут находиться в стабильном состоянии до нескольких десятков лет, но постепенная деформация осыпи, на которую они опираются, рано или поздно приводит к обрушению.

- С точки зрения промышленной безопасности, как правило, такие обрушения не являются катастрофой для сооружений и объектов горной инфраструктуры на поверхности, но могут перераспределить поле напряжений в подземных выработках. Были ли в момент обрушения и будут ли усилены динамические эффекты на ОКР, покажет ближайшее будущее, - подытожил Дмитрий Жиров.

Напомним: ученые установили, что Арктику зря считают безопасной по части землетрясений.

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