Подрался, обиделся и решил отомстить. У ресторана в центре Мурманска произошла драка с поножовщиной

Ночью 4 июня в центре Мурманска было неспокойно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 4 июня в центре Мурманска было неспокойно. Весело проводящие выходные мурманчане, видимо, перебрав алкоголя, решили устроить разборки возле развлекательного заведения на проспекте Ленина. Закончилось все кровавой драмой.

Так, шесть молодых людей поругались с одним из посетителей ресторана и позвали его выйти, чтоб разобраться, так сказать, «по-мужски». На улице они подрались, и последний затаил обиду. Он вернулся в заведение, взял нож, и решил отомстить неприятелям.

- Злоумышленник, размахивая ножом, ранил трех участников конфликта. Северян доставили в больницу. Двое из пострадавших, молодые люди 2004 года рождения, получили травмы средней степени тяжести, а третий участник попал в реанимацию. Он в тяжелом состоянии, но жив, - рассказала «КП»-Мурманск» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

После инцидента учинивший беспорядки мужчина попытался скрыться, однако его тут же задержали по «горячим» следам. Учитывая, что летом в Мурманске светло круглые сутки, это труда не составило - сотрудники ГИБДД заметили, как по проспекту Ленина бежит мужчина, и остановили его.

- Ранее 27-летний мурманчанин был судим по статьям 115, 112 УК РФ за причинение вреда здоровью и по статье 158 УК РФ - кража. Его задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщили нам в пресс-службе УМВД.

Из-за чего между отдыхающими произошел столь серьезный конфликт, еще предстоит выяснить полиции. Как рассказали очевидцы, драка могла произойти из-за девушки.

Напомним: ранее в Мурманске массовая драка произошла на улице Лобова. Одного из участников потасовки с серьезными травмами увезли в больницу.

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