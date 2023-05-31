Игорь Морарь о выпускниках 2023 года: «Талантливые, целеустремленные, амбициозные - их пример вдохновляет»

"Последний звонок" в 2023 году прозвенел 23 мая. Фото: Совета депутатов города Мурманска

Май – волнительный месяц для многих северян: это время «Последнего звонка», прощания со школой и одноклассниками, подготовки к судьбоносным экзаменам и шагу в новый этап жизни. Пусть будущее кажется сейчас ребятам туманным, но скоро оно откроет миллион возможностей.

В 2023 году последний звонок прозвенел для 1120 одиннадцатиклассников. С наиболее отличившимися в учебе встретился глава Мурманска Игорь Морарь.

- Они добились больших успехов в учебе, творчестве, спорте, исследовательской и общественной деятельности. Талантливые, целеустремленные, амбициозные - их пример вдохновляет, и не только сверстников. Поговорили с ребятами о перспективах, о будущем. Впереди первые экзамены и новый этап – время самостоятельных решений, выбора профессии. Уверен, каждый из них найдет свое любимое дело и сможет реализовать себя в родном городе. Желаю всем нашим выпускникам быть смелыми и настойчивыми. Дорогие ребята, не забывайте своих наставников - они вас многому научили. Желаю удачи на экзаменах и новых побед! В добрый путь! – сказал Игорь Морарь.

Пока выпускники сдают ЕГЭ и ОГЭ, у других школьников уже начались каникулы – возможность отдохнуть перед новыми испытаниями и победами. Поддержке молодежи в сфере образования и науки в городе уделяют большое внимание. Так, в Мурманске перед окончанием учебного года подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников.

Ученик Мурманского международного лицея Максим Галиуллин второй год подряд стал призером по английскому языку.

- Такие результаты говорят о последовательности и эффективности нашей системы образования. В этом году сразу пять мурманских старшеклассников стали призерами всероссийского этапа школьных олимпиад. Наши школьники показали прекрасные результаты по семи общеобразовательным предметам – русскому, английскому и немецкому языкам, обществознанию, экономике, технологии и литературе, - отметил Игорь Морарь.

Также были отмечены участники олимпиады Михаил Мелещенко (Кадетская школа города Мурманска), Максим Галиуллин и София Овчинникова (Мурманский международный лицей), Анна Малышкина (гимназия № 10), Мария Шачина (гимназия № 2).

Лучшие выпускники года встретились с главой Мурманска Игорем Морарем. Фото: Совета депутатов города Мурманска

А В ЭТО ВРЕМЯ

120 человек приняли участие в конкурсе «Студент года»

Соревнование длилось полгода

В Мурманске подвели итоги 22-го конкурса «Студент года», на который поступило 120 заявок. Испытания участники проходили в течение полугода.

- Яркие, активные, талантливые, целеустремленные – это все про нашу молодежь. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в учебе, спорте, общественной деятельности. Ребята проявили себя в самых разных сферах жизни и доказали, что достойны звания «Студент года». Каждый из вас – уже победитель! Я благодарю вас за активную общественную деятельность, ответственное отношение к учебе, стремление к лучшему. Спасибо, что заряжаете окружающих своей энергией, подвигаете на хорошие дела, – отметил Игорь Морарь.

«Студентом года» стала студентка третьего курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И. И. Месяцева Мирра Подгорецкая, «Лучшим студентом образовательной организации высшего образования» - Дарья Антипова, студентка третьего курса СЗИ (ф) Московского гуманитарно-экономического университета, среди учащихся профессиональных образовательных организаций победила Полина Ахмерова, студентка второго курса Мурманского медицинского колледжа.

В течение следующего года Мирра, Дарья и Полина будут получать именные стипендии главы муниципального образования город Мурманск.

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