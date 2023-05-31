Роман Головченко: «Будущее за Севморпутем, в Мурманске – уникальные возможности»

Роман Головченко и Андрей Чибис отметили, что все договоренности сторон выполняются. Фото: правительство Мурманской области

Мурманск и Минск разделяет более двух тысяч километров, но расстояние дальнее - отношения теплые: с 21 августа 2014 года города являются побратимами, и эта дружба только крепнет. В сентябре 2022 года делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом прибыла в Минск. Тогда приняли ряд важных решений, а спустя девять месяцев, во время ответного визита белорусской делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко, стало наглядно видно, что договоренности работают и есть новые планы.

Стройка будет

Мурманская область и Республика Беларусь активно развивают торговлю.

- По итогам 2022 года достигнут рекордный показатель товарооборота Республики Беларусь и Мурманской области – 286 миллионов долларов, с ростом к уровню 2021 года почти в три раза, - отметил Роман Головченко.

Кратно выросли как белорусский экспорт (в 4,3 раза), так и поставки из Мурманской области в Беларусь (в 2,4 раза). Данная позитивная тенденция продолжается и в первом квартале 2023 года: объем взаимной торговли составил около 77 миллионов долларов и более чем в 3,5 раза превысил показатель января – марта 2022 года.

Так, из Мурманской области в Беларусь везут рыбу, продукцию наших промышленных предприятий, а в Заполярье поступает пищевая продукция, корм для рыб (на него заполярная аквакультура перешла почти полностью).

Пожалуй, важнейшей темой встречи стало строительство терминала для перевалки белорусских грузов, в первую очередь калийных удобрений. Предварительный объем оценивается в 5,7 миллиона тонн, но может и превысить этот показатель.

- В Мурманской области - уникальные возможности. Из-за совокупности этих факторов мы и сфокусировались на этом регионе. Конечно, мы работаем и в других портах, например, на Балтике, но именно в Мурманске есть незамерзающий Кольский залив, свободный выход на Севморпуть, в Атлантику, и мы лишены рисков как в акватории Балтийского моря со свободным передвижением судов. Сейчас же происходят неадекватные вещи. От наших бывших партнеров можно ожидать чего угодно. Безусловно, будущее за Северным морским путем, - пояснил Роман Головченко.

Под будущий порт определили три возможных места для строительства, которые детально изучила белорусская делегация.

- Места отличные. В принципе можно начинать строить. Осталось решить ряд вопросов, - отметил Роман Головченко. - С нашим президентом тема строительства терминала зафиксирована. Команда правительства Мурманской области все детально проработала. Доложим Александру Лукашенко по итогам поездки для принятия окончательного решения, потом быстро перейдем к стадии бизнес-планирования, юридической проработке.

На базе филиала МАГУ в Апатитах открыли учебную аудиторию «БЕЛАЗ». Фото: правительство Мурманской области

Полный газ, «БелАЗ» и «МАЗ»

С белорусской стороной подписали пять соглашений о сотрудничестве, работа будет разноплановая. Так, Андрей Чибис и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» - управляющей компании «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Никифорович подписали документ о создании фирменного ремонтно-сервисного центра для карьерной техники. Сейчас продукция компании активно используется на промышленных предприятиях региона, и новый центр позволит увеличить глубину ремонта.

- Кроме того, важен образовательный фактор: сегодня на базе филиала МАГУ в Апатитах состоится открытие учебной аудитории «БЕЛАЗ», созданной совместно с ООО «Автотехинмаш» – официальным представителем ОАО «БЕЛАЗ». Здесь смогут проходить практическое обучение студенты и специалисты, эксплуатирующие карьерные самосвалы «БелАЗ» с использованием технических комплексов, стендов и технологий виртуальной реальности. Такие договоренности были достигнуты по итогам визита нашей делегации в Республику Беларусь в прошлом году, - прокомментировал Андрей Чибис.

Заполярные компании отмечают, что сотрудничество с Минском очень плодотворное и имеет большие перспективы.

- В 2012 году мы получили первую продукцию, а в 2013-м мы уже ее отгружали на Гомельский завод минеральных удобрений. Почти 70% пассажиропотока на наш ГОК «Олений ручей» идет на автобусах «МАЗ», в самом карьере работает белорусская техника. В 2022 году товарооборот между нашими предприятиями, учитывая поставки апатитового концентрата, закупку машиностроительных изделий, составил порядка двух миллиардов рублей, - сообщил генеральный директор АО «Северо-Западная фосфорная компания» Евгений Созинов.

Белорусская техника работает не только на промышленных площадках, но и, как общественный транспорт, на улицах заполярных городов. Объем поставок автобусов и троллейбусов на Север планируют нарастить.

- В 2014 году была огромная партия - 37 машин. Уже прошло 10 лет, и надо менять. В 2023 году уже есть контракты, и по автобусам в том числе. Пока заключен контракт не с белорусскими производителями, но рассматриваем вопрос по «МАЗам». Надо ежегодно менять не менее 15 автобусов и 12 троллейбусов, а учитывая, что был период, когда мы отставали от графика, то их нужно значительно больше, - сообщил генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Сотрудничество Мурманска и Минска будет развиваться по многим направлениям. Так, лифты в многоквартирных домах заполярной столицы планируют заменить на белорусские, которые хорошо зарекомендовали себя в других регионах.

От культуры до туризма

23 мая впервые за последние 30 лет был выполнен прямой перелет Мурманск - Минск авиакомпании Belavia. О таком сообщении просили и северяне, и жители Беларуси, чтобы было удобнее навещать родных, летать на отдых, по рабочим вопросам. «Мы один народ», - отметил Андрей Чибис. До 28 октября рейсы будут выполняться по вторникам, время в пути составит всего 2 часа 40 минут. Также белорусская сторона готова принять участие в строительстве нового терминала в аэропорту «Мурманск».

Еще одна важная сторона дружбы – культура, образование и спорт. Весной состоялись гастроли Детской театральной школы Мурманска. На сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя представили заполярную постановку «Дети военного Мурмана». Ответный культурный визит не заставит себя ждать.

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