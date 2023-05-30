Шум за окном? Это строят дом. В Мурманской области для строек смягчили «Закон о тишине»

Строить по ночам теперь можно, но тихо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ремонт дорог и строительство в Мурманской области – процесс сложный по разным причинам. Нехватка добросовестных подрядчиков, сложность логистики по доставке нужных материалов, а, главное, короткий срок благоприятной погоды, чтобы не класть асфальт в снег и не пробивать под фундамент вечную мерзлоту.

В 2019 году в Заполярье задумали о том, чтобы разрешить ремонт дорог и по ночам. Аргументировали это тогда тем, что работы будут длиться недолго, зато потерпели и получили новенькое полотно. Законопроект тогда поддержали в Мурманской областной Думе.

Спустя пять лет такой же вопрос решался уже в отношении строек. 30 мая в облдуме рассмотрели поправки в местный закон «О тишине», чтобы уточнить в нем список объектов, на который его действие не распространяется.

- Климатические условия региона сами подталкивают к тому, чтобы в летний период, наиболее благоприятный с учетом полярного дня, нарастить темпы объемы работ на строительных площадках, где сейчас, к сожалению, есть отставание, - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

По его словам, после принятия поправок по ремонту дорогу больше жалоб от северян на шум по ночам не стало.

- Никто не говорит о том, что на строительных площадках начнут бесконтрольно шуметь, громыхать и взрывать по ночам скалы. Сейчас ограничения для строительных площадок действуют с 10 утра до 8 вечера, что не позволяет выходить на объект производителям работ вне зависимости от уровня шума, - отметил Алексей Грачиков. - Ответственность за нарушение сохранится, мы будем делать особый упор для государственных и муниципальных заказчиков, чтобы особенно следили за этим.

Теперь на строительных площадках можно будет работать в несколько смен. Депутаты поддержали поправки, как отметил Владимир Мищенко, северянам надо будет объяснить значимость этих изменений, чтобы возникло меньше вопросов.

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