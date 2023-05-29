Курс – на Заполярье и людей. «РУСАЛ» рассказал о планах развития Кандалакшского района

Кандалакшский алюминиевый завод - единственный алюминиевый завод за Полярным кругом. Фото: Пресс-служба "РУСАЛ Кандалакша"

Кандалакша – один из самых живописных уголков Кольского полуострова. Северян шутят, что это настоящий курорт. Но чтобы жизнь в городе была комфортной не только благодаря климату, нужно постоянное развитие, в том числе в социальном направлении. Но часто небольшим муниципалитетам сложно справиться с этой задачей без поддержки крупного бизнеса. Кандалакшскому району ее оказывает компания «РУСАЛ».

Наглядный пример

На днях «РУСАЛ» опубликовал свою стратегию устойчивого развития бизнеса до 2035 года. В Мурманской области сотрудничество бизнеса и власти ради комфортной жизни северян сохранится.

За последние пять лет один из лидеров мировой алюминиевой отрасли инвестировал в социальную сферу и благоустройство Кандалакши более 35 миллионов рублей. Увидеть наглядно, как это помогло изменить облик города, можно на конкретных объектах. В первую очередь это центральная площадь, баскетбольная площадка у школы № 5, площадь у ДК «Металлург». Большое внимание уделяется и микрорайону Нива-3, где большинство жителей – сотрудники завода и их семьи.

Один из примеров совместной работы – Кировская аллея. В 2022 году прошел первый этап реконструкции центральной улицы Кандалакши: старый асфальт заменили на тротуарную плитку, провели освещение, установили оригинальные фонари, новые урны, скамейки, декоративные композиции. Этим летом начнется второй этап, в том числе в порядок приведут сквер у школы № 9.

Один из примеров совместной работы – Кировская аллея. Фото: Пресс-служба "РУСАЛ Кандалакша"

- Считаю, что этот объект будет радовать всех жителей Нивы-3, но и не только их. Думаю, что сюда с удовольствием будут приезжать все кандалакшане и гости нашего города, - сказал глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин.

Обновленное пространство будет с «металлургическим» характером, так, появятся тематические арт-объекты - световая колонна «Электролиз», композиция «Плавка и прокат», круговые качели «Катанка», лавка-домик и другое. Ведь Кандалакшский алюминиевый завод, единственный алюминиевый завод за Полярным кругом, имеет более чем полувековую историю, на нем работают целые династии, и для многих северян металлургия – важное слово в жизни.

- Надеюсь, что и прошлогоднее наше соглашение, и соглашение этого года позволят нам закончить Кировскую аллею и благоустроить сквер возле 9-й школы. Конечно, это не будет означать завершение работ, но основную часть, я надеюсь, мы выполним в этом году, и Кировская аллея уже приобретет полностью тот вид, который был запланирован проектом, что, на мой взгляд, будет достойно смотреться в глазах жителей Нивы-3, - считает генеральный директор «РУСАЛ Кандалакша» Андрей Терентьев.

Будущее – это дети

Помимо этого, инвестиции идут на разные нужды местных школ, в том числе спортивных и коррекционной, детских садов, Дворца спорта, различные мероприятия, в том числе и те, которые помогают развивать способности детей и формировать престиж профессии педагога. В 2023 году «РУСАЛ» и администрация Кандалакшского района заключили соглашение на два миллиона рублей.

- Что важно, финансируются мероприятия по организации летнего отдыха. В 2023 году предусмотрена поддержка нашего лагеря «Остров сокровищ», профориентационных практик, которые второй год проводит Центр развития творчества детей и юношества поселка Зеленоборский. Эти практики очень востребованы. И когда есть такая поддержка от социальных партнеров, в том числе финансовая, практики проходят на более высоком уровне, - отметила начальник управления образования администрации Кандалакшского района Ирина Агаева.

В рамках соглашения с муниципалитетом, учащиеся, которые покажут успехи в учебе, смогут получить стипендии от «РУСАЛа», компания также будет предоставлять специальные призы за лучшие исследовательские работы.

"РУСАЛ" поощряет достижения молодежи в учебе и науке. Фото: Пресс-служба "РУСАЛ Кандалакша"

- Я считаю, что это очень значимо и для детей, и для учителей, и для родителей. Поскольку дети имеют определенную мотивацию, чтобы учиться лучше и лучше и участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в рамках этого соглашения. Мы же все являемся родителями, поэтому мы все в этом участвуем, несомненно. Это очень для нас почетно, как для руководителей завода, поскольку это все-таки наше подрастающее поколение, которое мы воспитываем и пытаемся, чтобы наши дети были самыми лучшими, - сообщил Андрей Терентьев.

Зеленый вектор

Забота о городах присутствия – это еще и экология. «РУСАЛ» является крупнейшим производителем алюминия с низким углеродным следом. Что это значит? Для выпуска 90% продукции используются мощности гидроэлектростанций. Для Кандалакшского района с его обилием водоемов это не проблема. Поэтому при производстве «крылатого» металла, как называют алюминий, выброс углекислого газа (CO2) является минимальным.

Это один из шагов «зеленой» политики компании и Кандалакшского алюминиевого завода в частности. Еще один – сотрудничество с одним из немногих морских заповедников в России – Кандалакшским. Так, волонтеры ежегодно помогают обустраивать охраняемую территорию, чтобы ее могли посещать гости без вреда для природы. Также сотрудники предприятия уже высадили более 30 растений, в их числе снежноягодник, дерен белый, курильский чай, и эта работа продолжается. А заповедник не первый год участвует в конкурсе грантов «Зеленая волна» программы «Помогать просто» компании «РУСАЛ» и заручается поддержкой.

Сотрудники предприятия высадили на территории Кандалакшского заповедника свыше 30 растений. Фото: Пресс-служба "РУСАЛ Кандалакша"

К слову, компания уделяет большое внимание снижению влияния на флору и фауну, в частности, одно из направлений – создание замкнутого водооборота, когда вода на 100% повторно используется в производстве.

- Местами мы уже наблюдаем положительную динамику, например появление некоторых краснокнижных видов. В дальнейшем эту работу планируем тиражировать на все предприятия, — отмечает директор по устойчивому развитию «РУСАЛа» Ирина Бахтина.

Алюминий приобретает все больший вес в разных промышленных отраслях, и спрос на него растет, несмотря на события в мире. Для северян это значит, что производство в Мурманской области будет жить и развиваться, как и города присутствия компании.

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