Осторожно, клещи!

Клиника «Докторика», г. Петрозаводск. Фотография предоставлена отделом маркетинга клиники «Докторика».

С приходом весны люди сталкиваются с такой опасностью, как укусы клещей. В Карелии пик активности приходится на май – июнь.

Важно помнить, что клещи не прыгают сверху и не летают. Они попадают на одежду снизу с травы или низких кустарников, забираются под одежду и присасываются там, где кожа более тонкая. Чаще всего, это шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные и паховые области. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходное с клещевым энцефалитом – клещевой боррелиоз.

Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Что для этого необходимо сделать?

Во-первых, если вы все-таки решили отправится в лес, то необходимо правильно экипироваться. Одежда должна быть светлой однотонной из гладкой ткани, защищать щиколотки и запястья, шею и голову. Брюки лучше заправить в длинные носки, на голове – капюшон, косынка, закрывающая шею, обувь закрытая.

Во-вторых, не забудьте про средства индивидуальной защиты. Используйте только разрешенные репелленты, а лучше – инсектоакарицидные средства от клещей. Важно! Средства наносите ТОЛЬКО на одежду!

Через каждые полтора-два часа пребывания в лесу проводите само - и взаимо осмотры верхней одежды и открытых частей тела. Находясь в лесу, не следует садиться или ложиться на траву.

Что делать, если клещ вас все-таки укусил? Мы настоятельно не рекомендуем снимать насекомого самим. Не паникуйте! Не выбрасывайте клеща! Многие в момент паники выбрасывают клеща или сжигают.

Если у вас есть опыт снятия клеща, и нет возможности выехать из леса, то можете это сделать самостоятельно. Клещ после снятия должен быть целым и живым. Положите его в емкость с влажной ватой, лучше в стеклянный пенициллиновый флакон, закройте крышкой и доставьте в приемное отделение больницы, где его исследуют на содержание опасных возбудителей.

Если у вас нет опыта снятия клеща, то незамедлительно обратитесь в приемное отделение больницы. Врачи снимут клеща, упакуют и отправят на исследование. Помните, ни в коем случае нельзя обрабатывать клеща дезинфицирующими растворами, прижигать зеленкой, йодом, мазать маслом, заклеивать, отрывать части тела.

При обращении в приемное отделение больницы вам дадут подробные рекомендации, направленные на профилактик клещевых инфекций.

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