Место встречи: Апатиты - День химика

Лучшим обогатителем Кировского филиала АО «Апатит» стал Игорь Усс. Фото: «ФосАгро»

В Апатитах по традиции широко, громко, весело и с достоинством отметили День химика. Череду праздничных мероприятий открыл вело-карнавал. В костюмированном велопараде в этот день приняли участие кот Базилио и лиса Алиса, бесстрашные корсары, яркая пчёлка и ещё много не менее забавных персонажей.

В центре города детвора уже с утра атаковала многочисленные аттракционы, надувные батуты и электроавтомобили. Абсолютно бесплатно для всех желающих работали различные мастер-классы, химические лаборатории и алхимические мастерские и прочий интерактив.

Площадь возле городского Дворца культуры на целый день без каких-либо декораций преобразилась в театральные подмостки. Лучшие уличные театральные коллективы представили свои завораживающие и затягивающие вихрем мистических событий истории. Караван мифических животных от театра «Эскизы в пространстве», приключения цветочного гнома от театра «Пульсар», фантастические существа мира Вакока от театра «АспектР».

Череду праздничных мероприятий открыл вело-карнавал. Фото: «ФосАгро»

На главной площади и по улице в это время бродили существа пятиметрового роста... И охотно фотографировались со всеми желающими.

День химика: кульминация

Главное событие праздника – чествование тружеников Кировского филиала АО «Апатит». Обогатителей и всех причастных к этому профессиональному празднику в видео-обращении поздравил губернатор области Андрей Чибис.

- Мурманская область – уникальный регион. 75 процентов таблицы Менделеева есть в наших недрах. Всё это нужно добыть, переработать, и обеспечить рост экономики Мурманской области и всей страны. Я от всей души поздравляю вас с праздником! Благодарю за труд! Желаю здоровья, успехов в профессиональной деятельности, карьерного роста. Низкий вам поклон.

Тружеников комбината «Апатит» с главной сцены поздравили: заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова, председатель комитета по образованию и науке Мурманской областной Думы Алексей Гиляров, заместитель генерального директора компании «ФосАгро» по взаимодействию с органами государственной власти Светлана Афанасьева, директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов и председатель профсоюзной организации «ФосАгро – Апатит» Алексей Игумнов.

– Сегодня в химической промышленности работают научные сотрудники, горные мастера, инженеры, технологи. Производство компании «ФосАгро» набирает большие обороты и имеет огромное значение не только для Мурманской области и нашей страны, но и для мира в целом. Желаю каждому из вас здоровья, любви, счастья и всего самого лучшего! А компании «ФосАгро» - развития и процветания, - поздравила Татьяна Сахарова, сенатор Российской Федерации от Мурманской области.

Торжественную церемонию награждения лучших из лучших открыла Ольга Кузнецова. Трём работникам «Апатита» она вручила Благодарности Президента Российской Федерации. В этом списке: оператор пульта управления АНОФ-3 Людмила Кочурова, машинист подъемной машины Кировского рудника Елена Чуйкина и осмотрщик-ремонтник вагонов Транспортного управления предприятия Василий Грачев.

Еще одна громкая традиция Дня химика в Апатитах – музыкальный подарок от компании «ФосАгро». Фото: «ФосАгро»

- Дорогие друзья, уважаемые работники предприятия «Апатит»! Своим ежедневным трудом вы вносите большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны и в развитие нашего края. Компания «ФосАгро» - один из крупнейших налогоплательщиков региона и основа экономики Мурманской области. Желаю вам всем крепкого здоровья, смело смотреть в будущее, счастья, любви, а компании «ФосАгро желаю дальнейшего развития и роста всех производственных показателей, - от лица Правительства области поздравила собравшихся Ольга Кузнецова.

Здесь же вручили Благодарственные письма губернатора области и Мурманской областной Думы, Почётные грамоты компании «ФосАгро» и Кировского филиала АО «Апатит». По традиции подарок в этот день получила многодетная семья машиниста погрузочно-доставочной машины Горного цеха Александра Прохорчука, который вместе с женой воспитывает пятерых детей. А звание «Лучшая химичка 2023 года» присвоено начальнику отделения по производству апатитового концентрата АНОФ-2 Елене Любых, которая вместе с ним получила сертификат на исполнение желаний на сумму 50000 рублей!

- Именно здесь бьется сердце компании «ФосАгро». Здесь добывают ту уникальную руду, а затем вырабатывают апатитовый концентрат, из которого на наших предприятиях производят самые чистые и самые эффективные удобрения. Спасибо огромное вам за ваш труд и за преданность профессии, что позволяет нашей компании быть гарантом продовольственной безопасности не только в нашей стране, но и во всём мире. Спасибо большое нашим ветеранам, которые передают опыт молодому поколению. Компания «ФосАгро» будет и впредь создавать самые комфортные условия для работы, оснащать производство самым современным оборудованием и вкладываться в инфраструктуру в городах своего присутствия, - обратилась к собравшимся Светлана Афанасьева, заместитель генерального директора компании «ФосАгро» по взаимодействию с органами государственной власти.

Горячо публика приветствовала Владимира Преснякова-младшего. Фото: «ФосАгро»

Почетное звание и автомобиль в подарок

Апофеоз церемонии награждения – чествование «Лучшего обогатителя». Звания удостоен оператор пульта АНОФ-2 Кировского филиала АО «Апатит» Игорь Усс. На фабрике он работает 38 лет, из них 28 организует технологический процесс переработки апатит-нефелиновой руды. На главной сцене «Лучшему обогатителю» директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов вручил ключи от нового автомобиля.

Красный «Haval F7X», украшенный золотым бантом, и с личным водителем ожидал возле сцены. Садился в него Игорь Иванович под звуки фанфар и золотой фейерверк.

- Очень достойный и неожиданный подарок, спасибо компании «ФосАгро» за него и за то, что так высоко оценили мой труд, - признался лучший обогатитель.

- Именно люди, настоящие профессионалы своего дела, честные труженики, вы – главное достояние и богатство нашего предприятия и компании, - сказал в своем выступлении Андрей Абрашитов. - От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю новых трудовых успехов, новых побед и высот! И, конечно, пусть каждый день после работы дома вас встречает тепло и любовь, взаимопонимание и забота.

День химика отметили широко, громко и весело! Фото: «ФосАгро»

Концерт Владимира Преснякова

Еще одна громкая традиция Дня химика в Апатитах – музыкальный подарок от компании «ФосАгро». Как всегда он собрал в этом городе немало гостей со всей Мурманской области. Открыла программу группа из Казани «Дабро», которая превзошла все ожидания. Каждую песню подхватывала вся площадь. В пляс пустились взрослые и дети.

Также горячо публика приветствовала танцевальный коллектив «Спартак Крю», «Колесо сира», студию брейк-данса «Арктический элемент», спортивно-цирковое шоу «Цветные люди» и, конечно, Владимира Преснякова-младшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru