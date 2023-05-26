Segezha Group приняла участие в общественной акции «Сад памяти»

При высадке саженцев используется лучшая технология. Фото: Segezha Group

60 сотрудников Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Карелии приняли участие в акции «Сад памяти». Филиал Сегежского ЦБК по лесным ресурсам и ООО «Карелиан Вуд Кампани» совместно с Костомукшским центральным лесничеством на арендуемом холдингом участке площадью 2 га высадили 5 000 саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Segezha Group высадила 5000 саженцев сосны. Фото: Segezha Group

Все высаженные растения – местные, из тепличного комплекса д. Вокнаволок, саженцы выведены из отборных семян с высокой приживаемостью. Для защиты саженцев при посадке на вспаханной делянке специалисты используют специальную посадочную трубу с педалью, которая позволяет бережно перенести растение в почву и обеспечить его приживаемость. Саженцы с закрытой корневой системой приживаются хорошо, более 90% из них вырастут в зрелые деревья.

Подготовка саженцев. Фото: Segezha Group

«Мероприятия по лесовосстановлению мы проводим ежегодно, но акция «Сад памяти» - это особая миссия. Желающих принять в ней участие всегда много. Приятно, что помимо профессионалов к общественной акции памяти присоединяются офисные сотрудники и горожане. Это уже не просто лесовосстановление, это миссия. Так мы чтим память тех, кто погиб на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Осенью мы проверим, как приживутся наши саженцы, проведем уход и прореживание», - говорит руководитель Службы по лесозаготовкам филиала по лесным ресурсам АО «Сегежский ЦБК» Роман Прохоров.

Акцию Сад памяти поддержали коллективы преприятий Segezha Group в Карелии. Фото: Segezha Group

Акция «Сад памяти» проходит в России уже несколько лет, она инициирована Всероссийским добровольческим движением «Волонтёры Победы» и проводится при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, Рослесинфорга, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология».

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