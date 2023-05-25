Эхо Большого детского фестиваля. Финал

Спектакль « Малыш и Карлсон», Московский Губернский театр. Фото: https://vk.com/wall-3288444_12000

В рамках события в Карелии прошло 39 мероприятий на 13 площадках, в которых приняли участие более 5000 детей и взрослых.

Фестиваль представил вниманию детей и родителей многообразные по тематике мастер-классы, встречи с писателями и актерами, театральные лаборатории, где состоялся показ трех эскизов спектаклей. Постановки эскизов оценили дети-зрители, а также эксперты-театроведы Анна Казарина, Юлия Клейман, Анна Иванова-Брашинская. Фестиваль стал прекрасной возможностью для юных зрителей и их родителей посетить не только творческие встречи, мастер-классы с детскими писателями, но и посетить БДФ-мастерские.

В петрозаводском кинотеатре «Премьер» и кинотеатре поселка Пряжа были представлены показы художественных фильмов: «Нормальный только я» (режиссер – Антон Богданов), «Манюня в кино» (режиссер – Арман Марутян) и фильм «Финник» (режиссер – Дмитрий Чернов).

Пресс-конференции, Национальный театр РК. Фото: https://vk.com/wall-3288444_12000

– Мы сегодня заканчиваем фестиваль. Здесь так гостеприимно, так душевно, так повезло с погодой и так все замечательно организовано. Здесь хорошо так, что не хочется уезжать. Мы провели седьмое ЭХО Большого детского фестиваля. Нашим основным партнером стал театр кукол Республики Карелия. В рамках фестиваля мы делаем лабораторию, где были показаны эскизы детских спектаклей. И мы надеемся, что театр возьмет что-то из постановок к себе в репертуар, потому что мы каждую лабораторию в регионе делаем под заявку местных представителей – задаем тему, выбираем режиссеров и показываем эскизы. У нас уже очень хороший результат по работе лабораторий. Внутри фестиваля есть такая история, как питчинг, где делаются заявки, и порядка 40 проектов уже поставлены по результатам наших лабораторий и питчингов. Также мы провели мастерские – 100 детей посетили мастер-классы. Мы пригласили четырех педагогов – у нас состоялся очень хороший объемный разговор со специалистами. Мы получили обратную связь, а педагоги получили хорошие навыки, умения в работе с ребятами. Фестиваль состоялся! – поделилась на пресс-конференции с журналистами директор Лариса Вильясте.

Закрытие Большого детского фестиваля ознаменовалось показом спектакля Губернского театра «Малыш и Карлсон». Постановка стала вдохновляющим и ярким финалом.

Событие прошло в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы «ЭХО БДФ» в Карелии – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр, Министерство культуры Республики Карелия и Театр кукол Республики Карелия.