Дело инженера Демидова о коммерческом подкупе хотят вернуть на пересмотр в прокуратуру

Защита Антона Демидова будет добиваться возвращение дела в прокуратуру. Фото: Есения ДОБРОНРАВОВА

«Дело инженера Антона Демидова» - звучит как название советского фильма, но на самом деле является реальной историей в духе детектива. Казалось бы, суд поставил в нем точку, но семья Антона Демидова считает, что в этом сюжете должно быть многоточие. Чтобы рассказать, почему они настаивают на таком раскладе событий, родные вместе с адвокатами приехали в Мурманск на пресс-конференцию.

8 февраля 2023 года Ленинский районный суд Мурманска приговорил главного инженера ООО «Корд-Бункер» Антона Демидова к семи годам колонии строгого режима, штрафу в пять миллионов рублей, и два года он не сможет осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях. Ему вменили ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, в особо крупном размере), и, как говорит адвокат Демидова, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, это несправедливое наказание для человека, который не преступал закона.

Со стороны обвинения ситуация выглядит следующим образом.

- Обвиняемый с апреля по сентябрь 2020 года, находясь в Мурманске и Краснодарском крае, получил от генерального директора ООО «СК «ЭКОТЭК» часть коммерческого подкупа, в сумме одного миллиона рублей от общей суммы в пять миллионов рублей, за отказ ООО «Корд-Бункер» снизить первоначальную (максимальную) цену на право заключения государственного контракта на оказание транспортных услуг по выполнению перевозок горюче-смазочных материалов в пункты Белого и Баренцева морей и отказ от дальнейшего участия в указанном электронном аукционе, - сообщили в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого АО.

Стоимость контракта составляла почти 40 миллионов рублей. Как говорит Виталий Бородин, в этом деле много нестыковок и решение суда первой инстанции надо отменить, а дело вернуть в прокуратуру для проведения дополнительных следственных действий.

- У меня и моих коллег за плечами опыт работы в силовых структурах. Это уголовное дело словно состряпано на коленке. Так, генеральный директор ООО «СК «ЭКОТЭК» проходит потерпевшим, но такого статуса у него не может быть, так как он передал деньги. Еще одно грубое нарушение заключается в следующем: заявление о якобы имеющихся со стороны Демидова нарушениях от руководителя ООО «СК «ЭКОТЭК» поступило в правоохранительные органы в апреле 2020 года, однако, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, а также ведомственных нормативных актов, правоохранители работали без заявления – проводили оперативно-разыскные мероприятия, - говорит адвокат.

Теща Антона Демидова Надежда Осипова с трудом сдерживала эмоции, рассказывая о злоключениях своей семьи. Фото предоставлено адвокатами Антона Демидова.

Но главное, на что обращает внимание защита, это то, что Демидов, хотя и занимал достаточно высокую должность в компании, все же в полномочиях был ограничен.

- Демидов не может быть субъектом этого преступления: у него не было умысла, потому что, во-первых, он не имел доступа к счетам компании и не мог распоряжаться деньгами по своему усмотрению; во-вторых, в его полномочия не входило участие в тендерах и принятие каких-либо связанных с ними решений; в-третьих, не доказано, что его действия причинили ущерб чьим-либо интересам, в том числе ООО «Корд-Бункер», - отмечает Виталий Бородин.

Как добавляет адвокат Владислав Егоров, у Демидова не было даже электронной подписи, которая нужна для участия в аукционах.

- Также, согласно материалам уголовного дела, в качестве одного из способов совершения преступления Демидову вменили использование доверенности от 18 июля 2017 года сроком на 3 года. Однако деньги были внесены на счет руководителем ООО «СК «ЭКОТЭК» 23 июля 2020 года, т.е. когда полномочия по доверенности уже пять дней как истекли, - уточнил Владислав Егоров.

Сейчас осужденный бывший главный инженер находится в исправительной колонии, куда ему поступают угрозы. Их характер и адресанта сторона защиты пока не раскрывает, но планирует предоставить эту информацию на суде. Заявление в правоохранительные органы из-за этой ситуации уже написано, а также в нее вмешался уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов.

- Сейчас Антон содержится в специальных помещениях, приспособленных для нахождения в особых случаях. Состояние его здоровья удовлетворительное, но можно понять, какое у него моральное состояние. Хочу отметить, что это затяжной конфликт и межрегиональный: расследование проводилось не на территории Мурманской области, а Архангельской, суд изначально был назначен в Москве (в Московскую область были переведены деньги, фигурировавшие в уголовном деле. – Ред.), а проходил в Мурманске, возможно, этим и был затруднен процесс, - сообщил Михаил Шилов.

Для Демидовых последние месяцы были очень сложными: помимо приговора главе семьи, погиб его старший сын (несчастный случай), проходивший срочную службу на территории Кольского Заполярья. Жена, теща и младший сын Антона Демидова с трудом могли сдерживать эмоции при общении с журналистами.

- Антон – отзывчивый, надежный, добрый человек. С каким умением, с какой ответственностью он воспитывал своих детей! Никому не отказывает в помощи, даже если это в ущерб ему самому. Он помогает деткам, которые лишены родительского попечения. Горечь и обида от того, что с ним произошло, не утихают ни на секунду, - рассказала теща Надежда Осипова.

- Что мы хотим сказать вкратце: мы приехали спасать простого инженера, - добавляет Виталий Бородин.

На приговор Ленинского районного суда подали апелляцию, которую рассмотрит Мурманский областной суд. Но защита отмечает, что процесс, скорее всего, будет небыстрым, как показывает практика. Так, заседание, которое должно было состояться 23 мая, уже перенесли из-за болезни судьи.

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