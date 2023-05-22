На Кольской АЭС автоматика внепланово остановила третий энергоблок

Отключение от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Фото: vk.com/kolaplant

На Кольской АЭС в строю остались два энергоблока из четырех. 21 мая в 11.16 автоматика внепланово остановила энергоблок № 3.

— Отключение от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области, - сообщили в пресс-службе Кольской АЭС.

В начале марта на Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2023. Первый энергоблок отключали на 50 дней.

Недавно на планово-предупредительный ремонт остановили энергоблок №4.

— Ежегодный профилактический ремонт поочередно будет выполнен на всех четырех энергоблоках. Суммарная продолжительность ремонтной кампании 2023 года составит 233 суток. В ходе всей планово-предупредительной ремонтной кампании специалисты осуществят 45 мероприятий по модернизации оборудования, - уточнили в пресс-службе КАЭС.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

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