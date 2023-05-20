Главными площадками акции станут краеведческий и художественный музей в Мурманске. Фото: Мурманский областной краеведческий музей

20 мая в Мурманске пройдет традиционная акция «Ночь музеев». Двумя главными площадками станут областной краеведческий музей, где открытие запланировано на 18.00, и художественный музей, где мероприятия откроются в 17.00.

- Всероссийскую акцию «Ночь музеев» в этом году организовали в рамках празднования Международного дня музеев под девизом «История и истории» и посвятили Году педагога и наставника в России. В крупнейших музеях региона запланирована обширная программа увлекательных экскурсий, мастер-классов, квизов и творческих выступлений, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Для северян подготовили десятки мероприятий.

- В главном здании музея гости смогут принять участие в различных мастер-классах и экспериментах, узнать много полезного в «Семейной Арт-гостиной». Стать актером Плэйбек-театра Анны Воробьевой, окунуться в историю средневекового танца вместе со студией исторических танцев «Пустошь», насладиться выступлениями групп «Струны-струны», «Роджер» и этнической группы «Атма», - сообщили в Художественном музее.

С подробной программой «Ночи музеев» на этой площадке можно ознакомиться здесь.

В областном краеведческом музее для гостей приготовили показательное выступление «Искусство боя» членов клубов исторической реконструкции эпохи викингов, интерактивную детскую площадку «Искусство боя», средневековые настольные игры и многое другое.

С программой акции в краеведческом музее можно ознакомиться здесь.

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