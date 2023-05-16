«Мы в ответе за наших детей!»

Спектакль «Маленький принц». Режиссер и исполнитель главной роли – Сергей Безруков. Фото предоставлено организаторами БДФ

Мероприятие проходит в Петрозаводске, Кондопоге и Пряже. Большой Детский фестиваль проводится в Москве уже пять лет, а в 2023 году спектакли, в рамках региональной программы, можно увидеть и на театральных площадках Карелии. «Эхо БДФ» – это обширная программа, в которую входят разные направления искусства: театр, кино, анимация, детская литература.

Одной из задач события стала необходимость собрать самые лучшие и актуальные творческие проекты для детей и подростков. В рамках фестиваля планируется провести показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов, ставших лауреатами Большого Детского фестиваля. С 14 по 21 мая в городе будут проведены встречи с детскими писателями, а также лаборатория для молодых режиссеров, мастер-классы и тренинги для детей – учащихся творческих студий.

Кукольный спектакль «Полонез Огинского», г. Челябинск. Фото предоставлено организаторами БДФ

– У наших с вами детей должно быть все лучшее: лучшие родители, лучшая страна, лучшие спектакли, лучшие книги. Мы приветствуем фестиваль, потому что знаем, он привез в наш край самые лучшие, самые замечательные постановки, книги и события. И открытие фестиваля – событие для Петрозаводска, интересное, многогранное, значимое! И главные действующие лица события – это, конечно, дети, которые являются главными членами жюри фестиваля. Дети – сегодня главное. Мы благодарим Сергея Безрукова, без которого фестиваль изначально не смог бы существовать, – обратилась с приветственным словом на пресс- конференции заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Спектакль «Каштанка». Севастопольский театр юного зрителя. Фото предоставлено организаторами БДФ

– Детский театр – это то, чему необходимо помогать. Все самое лучшее – детям. Для фестиваля мы берем самое лучшее для детей. Все, что было создано в течение года для детей наши доблестные эксперты отбирают для участия в фестивале. В этом году детское жюри было представлено двадцатью одним экспертом. И в этом, на мой взгляд, есть некая честность и объективность, поскольку для детей лучшей оценкой может быть оценка самих детей. Важно, чтобы спектакль попал в сердце. Если это не происходит, то, несмотря на яркую эффектную картинку, наличие высокотехнологичных оснащений спектакля, постановка в данном случае может не быть экспертами не оценена. Процесс оценки происходит серьезно: анализируется не только внешняя подача спектакля, но и актерское мастерство, сценография, костюмы, идея представленной пьесы. Режиссуру они оценивают также серьезно и по-взрослому. И нам важно, что дети пытаются разобрать все составляющие спектакля. И для меня важно, что фестиваль – возможность понять нам наших детей. Мы в ответе за наших детей, – поделился на пресс-конференции с журналистами художественный руководитель фестиваля, народный артист России, художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков.

14 мая на сцене Музыкального театра Республики Карелия фестиваль открыл свои двери представлением музыкальной сказки «Маленький принц» Московского Губернского театра. Режиссер и исполнитель главной роли – Сергей Безруков. В спектакле принял участие оркестр Музыкального театра Республики Карелия под руководством дирижера Сергея Пащенко. Пронзительная философская сказка-притча рассказана на сцене в трех сценических пространствах: в доме автора произведения Антуана де Сент Экзюпери (от первого лица), декорациях, выполненных в форме детской песочницы, где и происходит знаменитый сюжет пьесы с многочисленными диалогами персонажей. Также сюжет отображен с помощью современной видеоинсталляции, которая также установлена на сцене.

Видеоэкран, наподобие увеличительного стекла, отображает детали образов, эмоции, движения персонажей, созданные Сергеем Безруковым. Музыка и драматическая коллизия произведения переплетены между собой, создавая сценическое действо с философским, но простым пониманием дружбы, одиночества, лжи и истины, добра и зла, честности и лицемерия, любви и равнодушия к миру.

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы специального проекта «ЭХО БДФ» в Карелии – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр, Министерство культуры Республики Карелия и Театр кукол Республики Карелия.