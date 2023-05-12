Палы травы опасны!

Пал травы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает: заброшенные, неиспользуемые по назначению, заросшие сорной и древесно-кустарниковой растительностью сельскохозяйственные земли являются потенциальным источником возгорания и создают пожароопасную обстановку.

В преддверии пожароопасного сезона такие земельные участки вызывают особое беспокойство.

Выжигание сухой растительности, проводимое на полях с целью их очистки, часто становится причиной пожаров. В отсутствии должного наблюдения и неблагоприятных погодных условий огонь легко переходит на лесные массивы и населенные пункты, расположенные вблизи полей. Наносится огромный ущерб окружающей среде. В огне сгорают тысячи гектаров лесов и лугов. Многие растения, погибая в огне, долгие годы не могут восстановить свою прежнюю популяцию. Страдает и почва, которая под воздействием высоких температур теряет органические вещества.

Согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, все землепользователи обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе соблюдать меры пожарной безопасности.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, на землях сельскохозяйственного назначения запрещается выжигание сухой травянистой растительности, пожнивных остатков.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора призывает землепользователей соблюдать требования законодательства и не допускать зарастание земель сельхозназначения, которое может привести к серьезным пожарам.