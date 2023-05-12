«Спасите поросенка!». В Архангельске пожарным пришлось откачивать 100-килограммовую Милку

Женщина, в квартире которой случился пожар, попросила огнеборцов спасти ее питомца. Самой пенсионерке помогли спастись соседи. Фото: МЧС/Евгений Биричевский/29.ру

Около двух часов дня 11 мая по системе «112» в Архангельске прошла информация: в девятиэтажном доме на улице Воскресенской, 89 горит одна из квартир на первом этаже. Вызов был бы рядовым, если бы не одно «но» весом под центнер.

Когда сотрудники пожарно-спасательных подразделений 1 ПСЧ и АОСС им. И.А. Поливаного прибыли на место пожара, оказалось, что хозяйка квартиры, где занялся огонь, уже эвакуировалась – ей на помощь пришли соседи. Но женщина была явно взволновала и обратилась к спасателям с просьбой.

- Когда мы прибыли на место, жильцы сразу сообщили, что в квартире находится свинья, на лестничной клетке стояла женщина, просила спасти поросенка. Если честно, мы сначала подумали, что в квартире маленькая декоративная свинка. Когда увидели большую многокилограммовую свинью, немного удивились, но времени на эмоции не было - надо было спасать животное. Для пожарных важна каждая жизнь. Приходилось выносить из квартир и кошек, и собак, но свинью я сегодня спасал впервые, - рассказал пожарный 1 ПСЧ Михаил Федорков.

Оказалось что Милка, так зовут «поросенка», весит под 100 килограммов. В задымленной квартире она надышалась продуктами горения, поэтому спасателям пришлось ее откачивать – подать через маску кислород.

Милка надышалась дымом от пожара. Фото: МЧС/Евгений Биричевский/29.ру

- Мы даже не знали, что у нас в доме есть свинья. Ни звуков не было, ни грязи. Если бы не пожар, то могли бы и дальше не знать, - говорят жильцы дома.

После оказалось, что Милка живет вместе с 62-летней хозяйкой. Минипига женщине в свое время подарила покойная дочь, но животные, несмотря на свое название, могут набирать в весе до 120 килограммов. Даже внешний вид упитанной хрюшки говорит о том, что о ней очень хорошо заботятся.

- У свиньи собственная комната была с ремонтом, свинка, на секундочку, у этой хозяйки жила в такой любви и заботе, что собаки так не живут титулованные и породистые, при чем вони в квартире почти не было, - рассказал Сергей Лебедев, который несколько лет назад ставил двери в квартире у пенсионерки.

От пожара квартира почти не пострадала, огонь распространился на площади в два квадратных метра, с ним огнеборцы быстро справились.

- Лилиана - очень хорошая, добрая женщина. На нее свалилось огромное горе. Милу купила ее дочка как декоративную, как выяснилось позже – обманули заводчики. Лилиана и дочка ухаживали за ней, как за ребенком. Потом Анечки не стало, в 26 лет остановилось сердце. Мила - единственная радость и утешение для Лилианы .Она для нее как ребенок, - рассказала знакомая пенсионерки Анна.

К слову, архангелогородцы, узнав о пожаре, вызвались помочь женщине.

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