Угрожали расправой и давили психологически. Участников ОПГ в Оленегорске ждет суд за вымогательство денег

Злоумышленникам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Фото: скрин видео УМВД по Мурманской области

В Мурманской области ждет суд семерых участников ОПГ, вымогавших крупные суммы денег у жителей Оленегорска. Со слов заявителей, злоумышленники требовали у них от 100 до 800 тысяч рублей.

Как сообщают в прокуратуре региона, ОПГ в 2021 году создал 41-летний житель Оленегорска, который отбывал наказание в местах лишения свободы за ранее совершенные тяжкие преступления против собственности. В преступную группу он вовлек своих знакомых.

Участники преступной группы были так или иначе знакомы со своими жертвами и заранее знали, что у тех есть деньги. Всего они совершили десять преступлений в отношении 12 жителей Оленегорска. В том числе один из участников, выходя за рамки совместной договоренности, похитил в подъезде дома у оленегорца айфон, стоимостью более 40 тысяч рублей.

- Злоумышленники приходили к оленегорцам и под угрозой применения или с применением насилия, как физического, так и психологического, требовали перечислить им деньги на карту либо отдать наличными, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ Игорь Бурлаков.

В январе 2022 года правоохранители задержали пятерых участников преступной группы. В ходе обыска по нескольким адресам стражи порядка изъяли банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по п. «а» частями 2 и 3 статьи 161 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору» и п. «а, г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья, или с угрозой применения такового». Фигурантов заключили под стражу.

- На данный момент многоэпизодное уголовное дело направлено в Оленегорский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Перед судом предстанут шесть человек, уголовное дело в отношении седьмого участника выделено в отдельное производство, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Также в отношении предполагаемого лидера преступной группы возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

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