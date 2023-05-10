«Я услышал мелодию вальса...». В Мурманске родилась новая традиция ко Дню Победы

"Случайный вальс" в Мурманске прошел уже в третий раз. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

9 Мая во всех уголках Мурманска звучат песни военных лет. Где-то знакомая с детства мелодия льется через приоткрытую форточку, где-то ее выводит гармонь... Третий год подряд мелодии кружат в танце северян у морского вокзала. Мурманский морской торговый порт подарил городу-герою новую традицию – «Случайный вальс».

Пары кружились под "Случайный вальс", который был создан 80 лет назад. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2021 году мероприятие провели впервые в сквере у памятника «Паруса мечты», и третий год подряд здесь танцуют пары в советской форме, перенося зрителей в май 1945 год. Тогда измученные войной люди узнали, что враг повержен. Они выходили на улицы, не веря, что страшное время закончилось, обнимались, поздравляли друг друга и… танцевали от переполнявшей их радости. В 1943 году Евгений Долматовский написал стихотворение «Случайный вальс» (музыку создал композитор Марк Фрадкин), которое стало одной из самых узнаваемых композиций военного времени и символом стремления к Победе. Именно под него кружились пары у морского вокзала спустя 80 лет после того, как родились эти пронзительные строки. «Случайный вальс» северянам и гостям города-героя подарили воспитанники и педагоги мурманской детско-юношеской спортивной школы по танцевальному спорту № 14.

Еще одной композицией для акции стала песня Булата Окуджавы «До свидания, мальчики». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Подготовка к этому важному событию была строгой, начали за две недели и занимались ежедневно по несколько часов. Кто-то из ребят участвовал в акции и в предыдущие года, для кого-то все было впервые, но всем было очень интересно. Здесь, у морского вокзала, невероятная атмосфера, чтобы танцевать, зрители очень светлые, - рассказала участница акции и педагог школы Екатерина Зубкова.

«Случайный вальс» северянам и гостям города-героя подарили воспитанники и педагоги мурманской детско-юношеской спортивной школы по танцевальному спорту № 14. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Помимо «Случайного вальса» прозвучала и песня на щемящее сердце стихотворение Булата Окуджавы «До свидания, мальчики» - о тех мальчишках и девчонках, кому пришлось резко повзрослеть 22 июня 1941 года.

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов называет акцию «Случайный вальс» не случайной:

- Мурманский морской торговый порт и Мурманский балкерный терминал проводят ее в ознаменование того времени, когда наша нация узнала об окончании тяжелого времени потерь и наступило настоящее счастье и уверенность в мирном небе на долгие десятилетия вперед. «Случайный вальс» не случаен – он нужен, чтобы сохранить память для наших детей о событиях того времени. Надо отметить, что в этом году акция расширяет свои горизонты, и сегодня она прошла на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, на предприятии «Дальтрансуголь». Это говорит о том, что мы делаем общее и правильное дело. Хочу поздравить всех жителей Мурманска с Днем Великой Победы, пожелать счастья, благополучия и мирного неба над головой.

Акция появилась благодаря инициативе Мурманского морского торгового порта. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Это 9 Мая стало особенным для Ирины Долининой, дочери скульптора, члена Союза художников РСФСР Геннадия Глухих – автора памятника портовикам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Она долго мечтала приехать в Мурманск, где много лет творил ее отец, и увидеть его наследие. И в этом году это удалось осуществить. С удовольствием она приняла участие и в акции, где станцевать вальс могли все желающие, и возложила цветы к монументу.

Акция прошла у памятника "Паруса мечты" в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Я очень взволнована именно тем, что приехала к памятнику авторства своего отца. Хочу передать всем мурманчанам свои теплые чувства, преклониться перед людьми, кто обеспечил нашу мирную жизнь, сказать, что люди живы, пока мы помним о них. Папа рассказывал, что памятник ему чрезвычайно дорог, он нелегко ему дался. Говорил о подвиге людей, кто боролся за Победу, что это были не только военные, но и гражданские, которые под пулями грузили суда, обеспечивали фронт. Особый талант у отца был в том, что он умел сделать вроде бы стандартный и официальный для того времени образ, вложив в него душу. Как будто дышит каждый герой. Творческий человек должен найти свою землю, где он может реализовать себя. Я убеждена, что творчество моего отца нужно людям здесь, на мурманской земле. Именно мурманчане дали ему простор, площадь, поддержку, интерес, желание, уважение, и благодаря этому мой отец состоялся здесь, - отметила Ирина Долинина.

Ирина Долинина (справа) возложила цветы к памятнику, который создал ее отец. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

О памятнике руки Геннадия Глухих сотрудники Мурманского морского порта заботятся постоянно. После долгой зимы территорию вокруг мемориала убрали, а накануне 9 Мая возложили цветы в память о тех, кто работал даже под бомбежками.

- На этом памятнике высечены имена 103 работников порта, погибших на своем трудовом посту, более 300 человек получили ранения. Мурманский порт за годы войны ни на одни сутки не прекращал свою деятельность. За четыре года войны порт переработал более двух миллионов тонн военных и народно-хозяйственных грузов, - добавил Алексей Рыкованов.

В 2023 году "Случайный вальс" прошел и в Мурманской области, и на Дальнем Востоке. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Так «Случайный вальс» в 78-ю годовщину Победы музыкальной нитью соединил Крайний Север и Дальний Восток, время и расстояние. А люди и чувства живут, пока о них помнят…

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