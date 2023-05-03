В Мурманске состоялась премьера документального фильма «Памятник. Часть вторая»

На премьеру документального фильма пригласили ветеранов и почетных граждан столицы Кольского Заполярья. Фото: администрация Мурманска

В октябре 2020 года на обновленной аллее на проспекте Героев-североморцев в Мурманске торжественно открыли памятник воинам легендарной Полярной дивизии. С инициативой его создания выступила в 2016 году Мурманская городская общественная организация содружества городов-героев «Мурманск - город-герой». Что примечательно, еще в 1991 году здесь был заложен камень и создана аллея, а в год 75-летия Победы появился мемориал.

Памятник представляет собой две фигуры воинов: слева - добровольца, справа - кадрового красноармейца, они стоят плечом к плечу, за их спинами - контуры Кольского полуострова с изображением элементов военной карты. Высота фигур - 3 метра, материал - бронза. Отлил памятник скульптор Александр Арсентьев в мастерской в городе-герое Смоленске.

В сентябре 2021 года состоялась премьера документального фильма «Памятник», который рассказывает о том, как рождался мемориал. Создатель фильма — Андрей Сычев, он входит в состав группы, которая на протяжении уже многих лет рассказывает о подвиге воинов Полярной дивизии. Андрей Сычев является постоянным участником, организатором и создателем видеоряда для проекта «Историческая гостиная». В получасовом фильме переплетаются рассказы о героическом пути Полярной дивизии, проблематика патриотического воспитания и пути ее решения. Также одна из тем — работа над созданием народного памятника воинам Полярной дивизии.

26 апреля 2023 года в Мурманске состоялась презентация продолжения фильма - «Памятник. Часть вторая».

- 26 июня 2021 года Совет депутатов города Мурманска принял историческое решение и увековечил память о подвиге заполярных героев, установив дату 5 сентября как День начала формирования Полярной дивизии. В Мурманске постоянно ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи. Практически в каждой нашей школе действуют выставки, уголки, посвященные Великой Отечественной войне, открыты 4 комнаты боевой славы, 22 музея патриотической направленности. Благодарю создателей фильма за большую патриотическую работу и приглашение принять участие в съемках, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Мемориал воинам Полярной дивизии теперь одно из главным мест памяти в Мурманске. Фото: администрация Мурманска

Формирование Полярной дивизии народного ополчения началось в Мурманске 5 сентября 1941 года. В первоначальный состав дивизии вошли более 10 тысяч ополченцев - рабочих судоремонтных заводов, железной дороги, портов, рыболовецких хозяйств, работников учреждений города Мурманска и других, а также несколько тысяч бойцов истребительных батальонов из Мурманска и Мурманской области. Ядром образующегося воинского коллектива являлись коммунисты и комсомольцы. Вступили в дивизию и заключенные, в том числе репрессированные в конце 30-х годов командиры Красной Армии.

В сентябре 1941 года Полярная дивизия вела тяжелые бои с 3-й горнострелковой дивизией вермахта, к 24 сентября с большими потерями полностью очистила от противника плацдарм на восточном берегу реки Западная Лица и восстановила связь с частями 14-й стрелковой дивизии. В результате удалось достичь перелома в ходе обороны Мурманска войсками Карельского фронта и восстановить сплошную линию обороны, с которой советские войска не отступали до конца войны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дорогие мурманчане!

От всего сердца поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Несомненно, это священная дата в истории нашей страны и главный по-настоящему народный праздник. Мы никогда не забудем, какой немыслимой ценой далась Победа. Эта память не угаснет в наших сердцах. С каждым годом она объединяет нас все больше, дает нам силы противостоять новым угрозам и вызовам.

Мы в неоплатном долгу перед подвигом героев, защитников, которые доблестно сражались за Родину, отстояли наше право на свободу и независимость. Их мужество, стойкость и самоотверженность всегда будут для нас примером.

Уважаемые ветераны, труженики тыла! Мы гордимся тем, что живем с вами на одной земле. Мы безмерно благодарны вам за то, что вы подарили нам эту возможность!

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и мира! С праздником!

Глава муниципального образования город Мурманск Игорь Морарь.

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