Глава администрации Юрий Сердечкин представил отчет о работе за 2022 год

Для Юрия Сердечкина отчет стал первым с момента вступления в должность. Фото: администрация Мурманска

В Совете депутатов Мурманска состоялся традиционный отчет по итогам работы за 2022 год главы администрации. Для Юрия Сердечкина, который вступил в должность весной прошлого года, это было первое подобное мероприятие, поэтому он отметил его и важность, и ответственность. Главный акцент в общении с депутатами глава администрации сделал на реализацию в столице Кольского Заполярья национальных проектов и регионального стратегического плана «На Севере - жить!».

Будущее Мурманска

- Экономика областного центра и области тесно связаны. За четыре года темп роста экономики региона составил порядка 20%. Созданы территория опережающего развития, уникальный инвестиционный климат. Это база развития и Мурманска, и области на ближайшие десятилетия, - отметил в начале своего выступления Юрий Сердечкин. – Безусловно, это был один из самых сложных годов за последнее время, в первую очередь из-за санкций, законов, которые были введены в отношении России. На предприятия города-героя санкции оказали существенное влияние. Наш рыбопромышленный комплекс столкнулся с разрушенной логистикой, отсутствующим спросом, невозможностью сбыть продукцию. Это существенно повлияло на наши доходы, в частности, на единый сельскохозяйственный налог и налог на доходы. Но мы не отказались от наших обязательств, не снизили финансирование по ключевым проектам. За счет дополнительных трансфертов, которые мы получили из областного бюджета, рост наших доходов составил почти 4%.

В своем отчете глава администрации отметил успехи крупных компаний, таких, как «Атомфлот», Мурманский морской торговый порт, активную работу по Центру крупнотоннажных морских сооружений, порту «Лавна», Мурманскому морскому транспортному узлу.

- Безусловно, это проекты не в городской черте, но в непосредственной близости от нас. Они означают приток новых высококвалифицированных кадров. Это новые вызовы для нас, системы образования, - сделал акцент глава администрации.

В 2023 году в облцентре увеличат объем работ по созданию детских площадок. Фото: администрация Мурманска

Забота о горожанах

Всего в Заполярье действует 64 вида социальной поддержки северян. В 2022 году 145 семей в Мурманске получили социальную выплату для улучшения жилищных условий.

Реализация всех нацпроектов важна в городе, но именно проект «Демография» можно выделить как один из самых знаковых.

Впервые за 30 лет в городе были построены два новых детских сада – на улицах Достоевского и Капитана Орликовой; строится школа на улице Советской и лицей в Казарменном переулке. К 1 сентября должна открыть двери старейшая школа облцентра – № 1 на улице Капитана Буркова, которая с 2020 года находится на реконструкции.

В 11 школах и 10 детских садах Мурманска только за прошлый год реализовали проекты в рамках «Арктической школы», улучшив пространства для развития детей. Этот проект инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. За три года в рамках проекта выделены 156 грантов учреждениям Мурманской области. Также в Мурманске открыты 12 центров «Уникум» и два центра «СОПКИ». В 2023-м на улице Беринга планируется создать «СОПКИ. СПОРТ».

Перезапуск

Одна из самых актуальных тем для Мурманска – расселение из аварийного и ветхого жилья. Для перезапуска этой программы в столице Кольского Заполярья активизировали жилищное строительство.

- На улице Бредова строят дом на 21 квартиру, все они выкуплены муниципалитетом, завершение работ запланировано на четвертый квартал этого года. На улице Успенского строится дом на 121 квартиру, срок завершения - лето 2024 года. 62 квартиры уже выкупили, и, благодаря решению губернатора о выделении дополнительных денег, в ближайшее время оформим документы еще на 56 квартир, - сообщил Юрий Сердечкин.

Часть квартир выделят для предоставления детям-сиротам. Также строительство жилых домов запланировано на улицах Зеленой, Кирпичной, Полярные Зори и Бондарной.

Чаще всего северяне обращаются в администрацию Мурманска и Совет депутатов с коммунальными проблемами. Многие из них существуют в городе уже много лет, но для них нашли эффективное решение.

В Мурманске активно переоснащают школы. Фото: администрация Мурманска

Одно из них – закрытая система горячего водоснабжения для Ленинского округа, на которую в 2022 году перевели 107 домов, а всего до 2025 года тепловые пункты установят в 447 домах. В Росляково улучшат качество не только горячей воды, но и холодной, построив станцию водоподготовки.

- В два этапа за 2022-2023 годы водовод соединит Абрам-Мыс и Дровяное с правым берегом Кольского залива, и мы наконец решим проблему холодной воды в этих районах. Благодаря федеральному финансированию будет выполнена работа по перекладке тепловых сетей в Октябрьском округе, - отметил Юрий Сердечкин. – Мы постоянно ощущаем, что детской инфраструктуры в Мурманске катастрофически не хватает, поэтому в 2023 году мы нарастим темпы по ее созданию. Уже определен 31 адрес, где установим детские площадки. Треть адресов – это те, что предложили наши депутаты. Также горожане заметили ремонт фасадов в центре города с одновременной установкой подсветки зданий. Создается единый архитектурно-художественный образ города. Когда мы закончим с центром, надо будет уходить в районы и продолжить работу там.

Акцент в отчете глава администрации сделал на поддержку участников спецоперации.

- Наши ребята - настоящие герои, мы не можем подвести их. Город-герой Мурманск каждый день находится в работе, чтобы помочь им, решаем все необходимые вопросы. Победа будет за нами! Я хочу поблагодарить представителей всей нашей большой команды за плодотворную работу и сотрудничество! – обратился Юрий Сердечкин к депутатам городского парламента.

Сами народные избранники положительно оценили отчет и работу администрации Мурманска.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей КОРОБКОВ, депутат Совета депутатов Мурманска:

- Отмечу, что программа «Транспорт Севера», которая затрагивает сотни тысяч человек, действительно работает. В ее рамках приобрели 60 новых единиц техники, подписан договор на 30 троллейбусов, и в ближайшее время подпишем бумаги на 10 автобусов.

ЦИТАТА

Ирина АНДРЕЕВА, депутат Совета депутатов Мурманска:

- Меня радует, что две ветви власти идут плечом к плечу. Меня прицельно интересует социальная сфера, ей было уделено много внимания. Наша общая работа привела к созданию новых общественных пространств: депутаты вовремя сигнализировали, чего хотят жители Мурманска, а исполнительная власть активно и четко организовывала работу. Несмотря на то, что 2022 год был тяжелейшим, он был продуктивным.

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