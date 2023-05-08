Праздник начнется площади Пять Углов с торжественного парада Победы.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В администрации Мурманска рассказали, какие праздничные мероприятия ждут северян и гостей города на День Победы 9 мая 2023 года. Программа обещает быть насыщенной.
Так, в 10.00 на площади Пять Углов начнется Парад Победы. В нем примут участие военнослужащие, а также парадные расчеты силовых ведомств и учебных заведений. По главному проспекту Мурманска пройдут береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», танки Т-80 БВМ, бронетранспортеры, арктическая техника и другие машины. Также парад можно посмотреть онлайн.
В 12.00 – торжественный митинг на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», церемония возложения венков и цветов к мемориалу.
С 12.00 до 16.00 - праздничные концерты с участием творческих коллективов города Мурманска.
Площадь Пять Углов:
С 11.00 до 13.55 будут работать несколько площадок – зон активности:
Для мурманчан прозвучат песни военных лет, на экране будут демонстрироваться документальные фильмы, организована площадка акция «Письма на фронт» и викторина.
На борту военного грузовика пройдет творческая программа «Музыка и песни народа-победителя».
С 12.00 до 13.55 на площадке «Агитбригада» пройдут кукольные представления и музыкальные зарисовки, рассказ об истории агитбригад в Мурманске. Также будет организован музыкальный шатер «Караоке».
В 13.00 начнется спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы».
14.00 - праздничный гала-концерт «Победа на все времена!», в котором примут участие труппа Детской театральной школы, студенты, волонтеры; коллективы домов культуры; актеры театра Северного флота.
Также будут работать дополнительные музыкальные точки:
– Переулок Пионерский (с 09.00 до 13.00);
– Сцена в сквере на улице Ленинградской (с 11.00 до 16.00).
ДК «Судоремонтник», Росляково, ул. Заводская, 1:
10.00 – народное гулянье «Салют, Победа!».
Зона отдыха «Семеновское озеро», лодочная станция:
13.00 – народное гулянье «Сияет май салютами соцветий».
Общественная зона возле дома №101 по проспекту Кольскому:
13.00 – народное гулянье «Сквозь года звенит Победа».
В 16.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт для ветеранов войны и труда города Мурманска «От героев былых времен».
В 20.00 на территории мемориального комплекса воинам I корпуса ПВО (район Абрам-мыс) пройдет VIII фестиваль патриотической песни «Под звёздами победного салюта».
Спортивные мероприятия:
Кубок города Мурманска по роллер-спорту,
12.00 - спортивный праздник среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе легкоатлетического пробега Мира, посвященного Дню Победы,
12.00 - 63-я легкоатлетическая эстафета по улицам города Мурманска, памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова. Старт и финиш у памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову,
XXVIII легкоатлетический пробег Мира, посвященный Дню Победы:
- для лиц с ограниченными возможностями здоровья старт в 12.02 от дома №69 по проспекту Ленина, финиш – у памятника Анатолию Бредову;
- для ветеранов спорта, труда, любителей бега - старт в 12.20 от памятника пограничникам Арктики (в районе дома №47 по проспекту Ленина), финиш – у памятника Анатолию Бредову.
Напомним: в Мурманске отменили авиапарад на День Победы. В городе состоится только традиционная часть парада.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru