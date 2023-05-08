Праздник начнется площади Пять Углов с торжественного парада Победы. Фото: Олег ФИЛОНОК

В администрации Мурманска рассказали, какие праздничные мероприятия ждут северян и гостей города на День Победы 9 мая 2023 года. Программа обещает быть насыщенной.

Так, в 10.00 на площади Пять Углов начнется Парад Победы. В нем примут участие военнослужащие, а также парадные расчеты силовых ведомств и учебных заведений. По главному проспекту Мурманска пройдут береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», танки Т-80 БВМ, бронетранспортеры, арктическая техника и другие машины. Также парад можно посмотреть онлайн.

В 12.00 – торжественный митинг на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», церемония возложения венков и цветов к мемориалу.

С 12.00 до 16.00 - праздничные концерты с участием творческих коллективов города Мурманска.

Площадь Пять Углов:

С 11.00 до 13.55 будут работать несколько площадок – зон активности:

Для мурманчан прозвучат песни военных лет, на экране будут демонстрироваться документальные фильмы, организована площадка акция «Письма на фронт» и викторина.

На борту военного грузовика пройдет творческая программа «Музыка и песни народа-победителя».

С 12.00 до 13.55 на площадке «Агитбригада» пройдут кукольные представления и музыкальные зарисовки, рассказ об истории агитбригад в Мурманске. Также будет организован музыкальный шатер «Караоке».

В 13.00 начнется спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы».

14.00 - праздничный гала-концерт «Победа на все времена!», в котором примут участие труппа Детской театральной школы, студенты, волонтеры; коллективы домов культуры; актеры театра Северного флота.

Также будут работать дополнительные музыкальные точки:

– Переулок Пионерский (с 09.00 до 13.00);

– Сцена в сквере на улице Ленинградской (с 11.00 до 16.00).

ДК «Судоремонтник», Росляково, ул. Заводская, 1:

10.00 – народное гулянье «Салют, Победа!».

Зона отдыха «Семеновское озеро», лодочная станция:

13.00 – народное гулянье «Сияет май салютами соцветий».

Общественная зона возле дома №101 по проспекту Кольскому:

13.00 – народное гулянье «Сквозь года звенит Победа».

В 16.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт для ветеранов войны и труда города Мурманска «От героев былых времен».

В 20.00 на территории мемориального комплекса воинам I корпуса ПВО (район Абрам-мыс) пройдет VIII фестиваль патриотической песни «Под звёздами победного салюта».

Спортивные мероприятия:

Кубок города Мурманска по роллер-спорту,

12.00 - спортивный праздник среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе легкоатлетического пробега Мира, посвященного Дню Победы,

12.00 - 63-я легкоатлетическая эстафета по улицам города Мурманска, памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова. Старт и финиш у памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову,

XXVIII легкоатлетический пробег Мира, посвященный Дню Победы:

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья старт в 12.02 от дома №69 по проспекту Ленина, финиш – у памятника Анатолию Бредову;

- для ветеранов спорта, труда, любителей бега - старт в 12.20 от памятника пограничникам Арктики (в районе дома №47 по проспекту Ленина), финиш – у памятника Анатолию Бредову.

Напомним: в Мурманске отменили авиапарад на День Победы. В городе состоится только традиционная часть парада.

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