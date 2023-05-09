«Мама умерла с верой, что он жив». История навсегда 20-летнего героя

Тело Аркадия Булычева захоронили на родной земле в Тамбове. Фото: v-ipc.r

Аркадию Булычеву было всего 20 лет, когда он погиб. 25 мая 1942 года он не вернулся из воздушного боя: самолет Hawker Hurricane под его управлением «упал в лес где-то в районе озера Медвежье, самолет сержанта Булычева не найден, летчик с боевого задания не вернулся, ведутся розыски» - так говорилось в официальных документах. Могилой для Аркадия, который накануне получил звание младшего лейтенанта и даже не успел обновить лычки, стало болото в Мурманской области.

Забрали топи

Молодой летчик, выпускник Борисоглебской военной авиашколы им. Чкалова, который едва начал покорять небо – всего-то месяц, погиб, защищая эшелоны на станции Кица, которые атаковали «Юнкерсы-87». Подбитый Булычев пытался дотянуть до аэродрома в Шонгуе, но не успел. Сколько таких самолетов хранятся в бесчисленных озерах Кольского полуострова? Каждый год находят…

О том, что рядом со станцией Кица лежит самолет, местные знали – там добывали лес, рядом шла двухколейная железная дорога. Те, для кого память о подвиге оказалась пустым звуком, даже успели частично разграбить Hurricane. Поднять его долгое время не могли – болото близко к крылатой машине не подпускало, сама она находилась на глубине примерно трех метров. На помощь пришли пятеро участников поискового клуба «Подводник», которые имели опыт погружений и поднятия тел погибших и техники в годы Великой Отечественной войны из-под воды. Подробнее о клубе «Подводник» читайте на стр. 4. Поиском самолетов занималась специальная группа «Кобра».

- Это была одна из самых сложных и значимых операций по подъему. Мы несколько лет пытались начать работать в этом болоте, но уровень воды это не позволял, а самолет находился в самой низине. В 1997 году выдалось сухое лето, и в сентябре мы смогли поднять самолет. Работали четыре дня, одна из сложностей была в том, что Hurricane вытаскивали из торфа, пропитанного бензином, маслом, - рассказал один из участников поднятия самолета от клуба «Подводник» Михаил Казакевич.

Перед гибелью Булычев получил новое звание, но не успел даже надеть лычки. Фото: v-ipc.ru

«Пропустили через сердце»

Чтобы забрать самолет у болота, построили специальные леса, укрепляли площадку, убирали лишнюю воду из воронки, из которой торчат хвост машины. Процесс шел тяжело, но поисковики не сдавались. Когда крылатая машина оказалась на поверхности, в кабине пилота нашли тело Булычева, голову – в другой части самолета: ее отрубило при падении. Холодная вода, торф, топливо сохранили тело. В нагрудном кармане был комсомольский билет, также при летчике нашли выпуск «Полярной правды» от 20 мая и квитанцию на пересылку денег матери.

Как рассказал книгоиздатель и автор-составитель книги «Подводник» идет на поиск» Александр Глухов, поисковики нашли родных Булычева в Тамбове, помогли доставить туда тело и участвовали в похоронах.

- Это не банальная ситуация, а говорит о том, что люди пропускают эти события через свое сердце, - отмечает Александр Глухов.

Дословно

История Аркадия Булычева отображена в книге одного из самых ярких краеведов и представителей поискового движения Льва Журина «Бери шинель, пошли домой…»:

«Мать никак не могла представить мертвым единственного двадцатилетнего сына и до самой смерти ждала его. В 60-х годах она умерла с верой, что ее Аркадий жив. […] 26 мая 1942 года [Булычев] участвовал в воздушном бою с немецкими самолетами, пытавшимися уничтожить два воинских эшелона на станции Кица. Против 27 немецких самолетов сражались 10 советских истребителей. В разгар боя «Харрикейн» Булычева вдруг резко пошел вниз, он попытался совершить вынужденную посадку на заснеженное болото. У самой земли «Харрикейн» исчез из видимости.

Поисковики установили причину катастрофы самолета. Во время боя Булычев, видимо забыл, что на «Харрикейнах» радиатор двигателя выступает от днища фюзеляжа на 50 сантиметров. Самолет на большой скорости зацепился им за толщу снега и льда, «клюнул» на нос и врезался в болото. Двигатель вошел в мягкий торф и увлек за собой кабину с летчиком и ферму фюзеляжа. […] Пилот погиб в момент удара. Его оторвало от привязных ремней сиденья и бросило на штурвал и доску приборов».

В книге Льва Васильевича есть уточнение, что сначала поисковики достали только туловище пилота, чтобы найти ноги и руки, пришлось надевать гидрокостюмы и искать едва ли не вслепую. На глубине в 2,5 метра нашли двигатель и под сдвинутым капотом – голову.

Захоронили Аркадия Булычева, который навсегда остался 20-летним, спустя 55 лет после его смерти. На похороны пришли его родная сестра и две племянницы. А вот мама так и не узнала о героической кончине сына.

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