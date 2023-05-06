Затянуло под лодку. В Архангельской области мужчина попытался спасти тонущую супругу и пропал без вести

Уточняется, что участники сплава употребляли спиртное и все были без спасательных жилетов. Фото: vk.com/arhslk

Ночной сплав по реке с употреблением горячительных напитков обернулся для супружеской пары из Архангельской области трагедией.

Как сообщает региональный следком, 1 мая северяне выдвинулись на двух резиновых лодках вверх против течения реки Канакша у деревни Пархиево. Мгновение, и 40-летняя женщина оказалась за бортом лодки, а плавать она не умела. Чтобы спасти ее, в воду прыгнул 47-летний супруг, но положение дел только ухудшилось.

- Общий знакомый северян, который находился на буксире, не смог поднять их в лодку. Через некоторое время он достал женщину из воды и оказал ей первую помощь до приезда «скорой», - рассказали в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Женщину госпитализировали в больницу с общим переохлаждением организма, а поиски ее супруга, которого затянуло под лодку, продолжаются. По данному факту следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства ЧП. Уточняется, что участники сплава употребляли спиртное и все были без спасательных жилетов.

Напомним: в апреле в Баренцевом море двое суток искали рыбаков из Санкт-Петербурга при помощи военного вертолета и пожарного судна.

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