У полуострова Рыбачий нашли останки первого судна исследовательского флота СССР «Персей»

Затонувшего "Персея" обнаружили у южного побережья полуострова Рыбачий. Фото: Олег ФИЛОНОК

В 2023 году проходит третий сезон совместной комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». И хоть она еще не завершена, исследователи делятся достижениями, которые стирают белые пятна в отечественной истории.

Так, вблизи полуострова Рыбачий нашили останки первого судна исследовательского флота Советского Союза «Персей». С экспедиционным этапом «Эйна» (по названию губы Рыбачьего) также совпали учения сил поисково-спасательного обеспечения флота и плановые гидрографические работы в интересах картосоставления. Во время съемки рельефа дня у южного побережья полуострова и нашли судно.

В 2022 году ученые отметили 100-летие «Персея», а в 2023 году вековой юбилей, как судно стало выполнять задачи для науки. За 18 лет работы оно совершило 90 рейсов в Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морям. В 1935 «Персей» совместно с еще одним исследовательским судном «Николай Книпович» провели первую океанографическую съемку всей южной части Баренцева моря.

"Персей" был создан 100 лет назад. Фото: perseyclub.ru

- «Персей» был потоплен в 1941 году фашистской авиацией после доставки военных грузов на полуостров Рыбачий в самом начале Великой Отечественной войны. Часть судна впоследствии использовалась как стационарный причал для снабжения оборонявших полуостров защитников Заполярья, ряд его элементов и сейчас сохранилась на берегу. Большая часть корпуса - три четверти - в настоящее время находится на дне. Ранее считалось, что объект полностью утрачен, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Также во время экспедиции обнаружили еще одно судно, предварительно, это парусник «Весна» или мотобот «ПМБ-67», останки подробно обследуют летом.

Напомним: в конце апреля в Мурманской области провели операцию по подъему «Аэрокобры» со дна Кольского залива вблизи Североморска.

О том, как проходит совместная экспедиция Северного флота и РГО, читайте в материале «КП».

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