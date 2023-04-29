Активные мурманчане приняли участие в общегородском субботнике

В общегородском субботнике также приняли участие представители администраций города и региона. Фото: администрация Мурманска

В субботу, 29 апреля, активных мурманчан пригласили сделать вклад в заботу о любимом городе - поучаствовать в общегородском субботнике. В городе, как и в целом по региону, установилась весенняя плюсовая температура, а это значит, что состояние его улиц, дворов стало требовать внимания.

По общим подсчетам, в организованной акции приняли участие почти 5000 мурманчан. Это были и учащиеся образовательных учреждений, и общественные объединения, сотрудники различных учреждений и просто активные жители.

В общегородском субботнике также приняли участие представители администраций города и региона, которые решили поддержать ставшую ежегодной добрую традицию наводить весной порядок на городских улицах.

Стоит отметить, что в эти дни все коммунальные службы активно работают над механизированной очисткой дорог, тротуаров, уборкой лестниц и зеленых зон города. Компанией ММБУ «УДХ», например, были выделены машины, чтобы убрать собранный после субботника мусор. Другая компания - ММБУ «Экосистема» - взяла на себя обязательство по сбору и утилизации найденных автомобильных шин.

ВАЖНО

Как и ранее, в 2023 году мурманчане могут сами выбрать общественное место, которое будет обновлено. Сделать это можно через ресурс - 51.gorodsreda.ru , где проходит всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Оно продлится до 31 мая 2023 года.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru