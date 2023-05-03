Репетиции к празднику начнутся за неделю, из-за чего дороги будут перекрывать.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманске 9 Мая на площади Пять Углов развернется торжественный Парад Победы. Репетиции к празднику начнутся за неделю - 3 и 5 мая, из-за чего дороги будут перекрывать.
Так, от транспорта будут освобождены:
- площадь перед зданием «ГДЦ «Меридиан» с 00.00 3 мая до 21.00 9 мая 2023 года;
- ул. Воровского, от ул. Коминтерна до дома №13 по ул. Воровского, с 00.00 3 мая до 23. 59 8 мая 2023 года;
- ул. Ленинградская, от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Воровского, с 15.00 до 23.00 3 и 5 мая 2023 года;
- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 15.00 3 мая до 23.59 8 мая 2023 года;
- ул. Академика Книповича, от ул. Шмидта до просп. Ленина, с 15.00 до 23.00 3 и 5 мая 2023 года;
- проспект Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 18.00 до 23.00 3 и 5 мая 2023 года;
- ул. Профсоюзов, от просп. Ленина до дома №1 по ул. Профсоюзов, с 15.00 до 23.00 3 и 5 мая 2023 года.
Проезд будет запрещен для всех видов транспорта:
— по ул. Воровского, от ул. Коминтерна до просп. Ленина, с 18.00 до 23.00 3 и 5 мая 2023 года;
— по ул. Воровского, от просп. Ленина до дома №13 по ул. Воровского, с 00.00 3 мая до 23.59 8 мая 2023 года;
— по ул. Ленинградской, от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Воровского, с 18.00 до 23.00 3 и 5 мая 2023 года;
— по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 15.00 3 мая до 23.59 8 мая 2023 года;
— по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 18.00 до 23.00 3 и 5 мая 2023 года;
— ул. Профсоюзов, от просп. Ленина до дома №1 по ул. Профсоюзов, с 18 до 23.00 3 и 5 мая 2023 года.
Также будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющих спецпропуска, по площади перед зданием «ГДЦ «Меридиан» с 00.00 3 мая до 21.00 9 мая 2023 года.
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