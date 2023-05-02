В Мурманске презентовали книгу об одном из старейших поисковых отрядов Заполярья – «Подводник»

Книга "Подводник" идет на поиск" появилась благодаря воспоминаниям участников клуба. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

43 года назад в Заполярье был создан один из старейших поисковых клубов региона - «Подводник» при Мурманском морском торговом порту, в него вошли участники группы подготовки по подводному плаванию «Гидронавт». Но тогда, в 1980 году, об этом не писали газеты, да и после о деятельности поисковиков говорили от случая к случаю, хотя они сами каждый год дописывали неизвестные страницы военной истории Кольского полуострова. Исправлением этой несправедливости стала книга «Подводник» идет на поиск», которую презентовали накануне 9 Мая.

Ознакомиться с изданием можно в Мурманской областной научной библиотеке. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Идея задокументировать в серьезном издании почти полувековой марафон работы появилась во время встречи исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова с представителями «Подводника». Времени на работу было мало, как и материала, ведь поисковики занимались делом, а не словом, поэтому далеко не всегда хватало времени для подробных отчетов.

Как рассказал пресс-секретарь Мурманского морского торгового порта Дмитрий Ищенко, который принимал участие в создании книги, помощь пришла в виде полевого дневника заместителя командира отряда в 1985 - 2006 годах Андрея Копыткова, а также благодаря воспоминаниям ветеранов «Подводника» Николая Бронского, Михаила Колмогорова, Владимира Подобеда, Сергея Федотова, Олега Янковца. Особенность издания – в ярких фотографиях, которые помогают перенестись на места боев, где каждый сезон идут поиски.

- Я пришел в отряд в 2016 году и многого из его истории не знал, хоть мы и общаемся с ветеранами отряда и поискового движения. Книга помогла эти пробелы восполнить. Для меня одно из самых важных в поисковой работе – когда находишь бойцов, которых потом торжественно хоронят в Долине Славы. Раньше за сезон поднимали по 150-200 человек, сейчас 10-20. Это значит, что работу свою выполняем, - рассказывает участник «Подводника», водитель погрузчика, АО «ММТП» Сергей Харитонов.

Одна из самых памятных страниц клуба – поднятие самолета Hawker Hurricane. Крылатая машина пролежала в болоте с 1942 года, а когда все же ее вытащили из трясины, то оказалось, что в кабине находится тело пилота – 20-летнего Аркадия Булычева. Холодная вода, торф и топливо позволили сохраниться даже документам, по которым опознали героя. Его тело захоронили на родине в Тамбовской области. Участникам «Подводника» пришлось немало потрудиться, чтобы поднять Hawker Hurricane. Повезло, что лето выдалось засушливое и воды в болоте стало меньше.

Коллектив Мурманского морского торгового порта поздравляет северян с Днем Победы. Фото: Пресс-служба АО «ММТП»

- Успешная деятельность «Подводника» - это яркий пример системного подхода к организации поисковой работы. Огромное значение имеет поддержка со стороны старейшего предприятия города-героя Мурманска – Мурманского морского торгового порта, благодаря которой отряд с честью решает те задачи, ради которых входили в отряд. Они вписали яркие страницы в летопись истории поискового движения Заполярья, и эта летопись продолжается, - отметил председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне, «ДОЛГ» Константин Добровольский.

Книгоиздатель и автор-составитель книги «Подводник» идет на поиск» Александр Глухов называет ее вдвойне уникальной. Ведь работа каждого отряда редко бывает на виду, разве что порой о ней напишут журналисты. Но почти все происходящее остается внутри коллектива. Поисковики – люди скромные и работают в полях не ради славы и наград, а потому что чувствуют долг перед Родиной и героями, которые ценой своей жизни завоевали Победу.

- Книга изобилует фотографиями, потому что они как нельзя лучше показывают характер этой деятельности, - говорит Александр Глухов.

Если сначала информации для книги было мало, то в процессе ее подготовки собрали столько, что хватит и на второй том. Тем более что «Подводник» пополняется новыми участниками, которые помогут восполнить еще немало белых пятен в военной истории.

- На протяжении минувших десятилетий мир кардинально изменился, но отряд ежегодно выходит в сопки, поднимается на высоты и опускается под воду для поиска павших в годы войны, - отмечает Алексей Рыкованов.

- Отряд занимается очень важным делом – не позволяет забыть о подвиге. Безусловно, мы поддерживали и будем продолжать поддерживать деятельность «Подводника», - подчеркнул коммерческий директор ММТП Андрей Доценко.

Ознакомиться с книгой «Подводник» идет на поиск» можно в Мурманской областной научной библиотеке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов. Фото: Пресс-служба АО «ММТП»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья!

С особым чувством каждую весну мы встречаем первые майские дни. 78 лет назад в чистое весеннее небо взметнулось Знамя Победы. В своих руках его держали простые солдаты нашей огромной страны. Своим мужеством на фронте и в тылу они уничтожили чудовищную машину ненависти, созданную фашистской Германией. Этот момент стал ключевым событием в мировой истории на все последующие десятилетия, а те дни - отправной точкой построения справедливого мира и основой достойной жизни для миллионов людей разных стран и народов.

Тяжелейшие испытания перенес наш народ в годы Великой Отечественной войны. Беспримерные героизм и самоотверженность, проявленные в те годы, стали стержнем нравственности нашего народа и конкретных судеб поколения победителей и их потомков. Важные страницы этой героической борьбы с человеконенавистнической идеологией были написаны и работниками Мурманского морского торгового порта. В самых сложных обстоятельствах они круглосуточно работали для Победы, для нашего счастливого и благополучного будущего. Мы помним об этом подвиге, храним и передаем новым поколениям чувства достоинства и справедливости для всех без исключения граждан мира.

От имени нынешнего поколения работников АО «Мурманский морской торговый порт» поздравляю ветеранов, коллег, всех жителей нашего города-героя и заполярного края с Днем Победы в Великой Отечественной войне! Желаю здоровья, сил, оптимизма, верности истории и традициям нашего народа! С праздником! С Днем Победы!

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

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