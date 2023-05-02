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Общество2 мая 2023 11:10

В Мурманске презентовали книгу об одном из старейших поисковых отрядов Заполярья – «Подводник»

Клуб был создан в 1980 году при Мурманском морском торговом порту
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Книга "Подводник" идет на поиск" появилась благодаря воспоминаниям участников клуба.

Книга "Подводник" идет на поиск" появилась благодаря воспоминаниям участников клуба.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

43 года назад в Заполярье был создан один из старейших поисковых клубов региона - «Подводник» при Мурманском морском торговом порту, в него вошли участники группы подготовки по подводному плаванию «Гидронавт». Но тогда, в 1980 году, об этом не писали газеты, да и после о деятельности поисковиков говорили от случая к случаю, хотя они сами каждый год дописывали неизвестные страницы военной истории Кольского полуострова. Исправлением этой несправедливости стала книга «Подводник» идет на поиск», которую презентовали накануне 9 Мая.

Ознакомиться с изданием можно в Мурманской областной научной библиотеке.

Ознакомиться с изданием можно в Мурманской областной научной библиотеке.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Идея задокументировать в серьезном издании почти полувековой марафон работы появилась во время встречи исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова с представителями «Подводника». Времени на работу было мало, как и материала, ведь поисковики занимались делом, а не словом, поэтому далеко не всегда хватало времени для подробных отчетов.

Как рассказал пресс-секретарь Мурманского морского торгового порта Дмитрий Ищенко, который принимал участие в создании книги, помощь пришла в виде полевого дневника заместителя командира отряда в 1985 - 2006 годах Андрея Копыткова, а также благодаря воспоминаниям ветеранов «Подводника» Николая Бронского, Михаила Колмогорова, Владимира Подобеда, Сергея Федотова, Олега Янковца. Особенность издания – в ярких фотографиях, которые помогают перенестись на места боев, где каждый сезон идут поиски.

- Я пришел в отряд в 2016 году и многого из его истории не знал, хоть мы и общаемся с ветеранами отряда и поискового движения. Книга помогла эти пробелы восполнить. Для меня одно из самых важных в поисковой работе – когда находишь бойцов, которых потом торжественно хоронят в Долине Славы. Раньше за сезон поднимали по 150-200 человек, сейчас 10-20. Это значит, что работу свою выполняем, - рассказывает участник «Подводника», водитель погрузчика, АО «ММТП» Сергей Харитонов.

Одна из самых памятных страниц клуба – поднятие самолета Hawker Hurricane. Крылатая машина пролежала в болоте с 1942 года, а когда все же ее вытащили из трясины, то оказалось, что в кабине находится тело пилота – 20-летнего Аркадия Булычева. Холодная вода, торф и топливо позволили сохраниться даже документам, по которым опознали героя. Его тело захоронили на родине в Тамбовской области. Участникам «Подводника» пришлось немало потрудиться, чтобы поднять Hawker Hurricane. Повезло, что лето выдалось засушливое и воды в болоте стало меньше.

Коллектив Мурманского морского торгового порта поздравляет северян с Днем Победы. Фото: Пресс-служба АО «ММТП»

Коллектив Мурманского морского торгового порта поздравляет северян с Днем Победы. Фото: Пресс-служба АО «ММТП»

- Успешная деятельность «Подводника» - это яркий пример системного подхода к организации поисковой работы. Огромное значение имеет поддержка со стороны старейшего предприятия города-героя Мурманска – Мурманского морского торгового порта, благодаря которой отряд с честью решает те задачи, ради которых входили в отряд. Они вписали яркие страницы в летопись истории поискового движения Заполярья, и эта летопись продолжается, - отметил председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне, «ДОЛГ» Константин Добровольский.

Книгоиздатель и автор-составитель книги «Подводник» идет на поиск» Александр Глухов называет ее вдвойне уникальной. Ведь работа каждого отряда редко бывает на виду, разве что порой о ней напишут журналисты. Но почти все происходящее остается внутри коллектива. Поисковики – люди скромные и работают в полях не ради славы и наград, а потому что чувствуют долг перед Родиной и героями, которые ценой своей жизни завоевали Победу.

- Книга изобилует фотографиями, потому что они как нельзя лучше показывают характер этой деятельности, - говорит Александр Глухов.

Если сначала информации для книги было мало, то в процессе ее подготовки собрали столько, что хватит и на второй том. Тем более что «Подводник» пополняется новыми участниками, которые помогут восполнить еще немало белых пятен в военной истории.

- На протяжении минувших десятилетий мир кардинально изменился, но отряд ежегодно выходит в сопки, поднимается на высоты и опускается под воду для поиска павших в годы войны, - отмечает Алексей Рыкованов.

- Отряд занимается очень важным делом – не позволяет забыть о подвиге. Безусловно, мы поддерживали и будем продолжать поддерживать деятельность «Подводника», - подчеркнул коммерческий директор ММТП Андрей Доценко.

Ознакомиться с книгой «Подводник» идет на поиск» можно в Мурманской областной научной библиотеке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов. Фото: Пресс-служба АО «ММТП»

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов. Фото: Пресс-служба АО «ММТП»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья!

С особым чувством каждую весну мы встречаем первые майские дни. 78 лет назад в чистое весеннее небо взметнулось Знамя Победы. В своих руках его держали простые солдаты нашей огромной страны. Своим мужеством на фронте и в тылу они уничтожили чудовищную машину ненависти, созданную фашистской Германией. Этот момент стал ключевым событием в мировой истории на все последующие десятилетия, а те дни - отправной точкой построения справедливого мира и основой достойной жизни для миллионов людей разных стран и народов.

Тяжелейшие испытания перенес наш народ в годы Великой Отечественной войны. Беспримерные героизм и самоотверженность, проявленные в те годы, стали стержнем нравственности нашего народа и конкретных судеб поколения победителей и их потомков. Важные страницы этой героической борьбы с человеконенавистнической идеологией были написаны и работниками Мурманского морского торгового порта. В самых сложных обстоятельствах они круглосуточно работали для Победы, для нашего счастливого и благополучного будущего. Мы помним об этом подвиге, храним и передаем новым поколениям чувства достоинства и справедливости для всех без исключения граждан мира.

От имени нынешнего поколения работников АО «Мурманский морской торговый порт» поздравляю ветеранов, коллег, всех жителей нашего города-героя и заполярного края с Днем Победы в Великой Отечественной войне! Желаю здоровья, сил, оптимизма, верности истории и традициям нашего народа! С праздником! С Днем Победы!

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

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