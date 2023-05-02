Когда память ничего не стоит: Мемориал героям-подводникам в Лиинахамари может исчезнуть

Гавань Лиинахамари (сейчас - Девкина Заводь) гитлеровцы превратили в мощный оборонительный район. Но моряки-подводники смогли прорваться в нее. Фото: Олег ФИЛОНОК

Часто памятники тем, кто в море, строят на возвышенностях. Мемориал героям-подводникам Северного флота, посвященный прорыву в гавань Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны, также возвышается над лентой берега мыса Лодейный. Хотя правильнее сказать - «возвышался», ведь уже более двух лет он лежит у подножия холма, на котором стоял полвека.

Есть трос, но нет совести

Произошло это в год, когда вся страна праздновала 75-летие со дня Великой Победы, - 14 сентября 2020 года. Первая версия произошедшего - размытие земли под постаментом, но после на рухнувшей части памятника нашли следы троса, на земле – от шин, что навело на мысль, что это дело рук человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье о вандализме, обвиняемым стал житель Мурманска 1950 года рождения. По версии следствия, он, как исполнитель, подогнал фронтальный погрузчик Volvo, накинул на памятник трос… Суд над северянином еще идет.

Памятник героям-подводникам установили в 1972 году, и в год 75-летия Победы его стащили с постамента. Фото: vk.com/war_of_the_murmansk

Чем ему помешал памятник? Вероятно, ответ кроется в земле, на которой он стоит.

В 2014 году территория мемориала оказалась в аренде у частных собственников. С тех пор к нему не подойти – вокруг забор.

- Памятник находится на федеральной земле, которая на 49 лет сдана в аренду. Мы уже много лет пытаемся как-то провести паспортизацию и оформить памятник в муниципальную собственность, чтобы выделять деньги на его содержание, но в данный момент он считается бесхозным. С 2015 года велась историко-культурная экспертиза, чтобы доказать, что мемориал является объектом культурного наследия. Но эксперты признали, что такой ценности у памятника нет, - рассказал в 2020 году тогдашний глава администрации Печенгского района (сейчас округ. – Ред.) Эдуард Затона.

Компания, на территории которой находится монумент, сейчас ООО, а раньше была рыболовецким колхозом «Прибрежный». К памятнику представителей администрации района собственники не пускали годами, сами за ним также не ухаживали.

После обрушения памятника ООО «Прибрежный» не предпринимало никаких шагов для его восстановления. Более того, в мае 2022 года представители ООО снова не пустили делегацию общественников и чиновников, которые хотели осмотреть памятное место. Получается: право неприкосновенности частной собственности «прибрежники» соблюдают от и до, а вот про нормы морали забыли: неудобно с ними и, видимо, дорого.

Не восстановить, а засудить?

Сейчас ООО «Прибрежный» пошло еще дальше: в Арбитражном суде Мурманской области зарегистрирован иск общества к администрации Печенгского округа и управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, чтобы памятник морякам-подводникам сняли с государственного кадастрового учета, исключив сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Что может случиться, в случае положительного решения?

- Последствия будут самые тяжелые: памятник, снятый с кадастрового учета, никто не будет обязан восстанавливать на прежнем месте. Раньше «Прибрежный» хотел исключить участок с памятником из арендного участка, теперь пошел другим путем. Все это означает, что восстанавливать его на прежнем месте никто не собирался, не собирается и указывает на намеренный снос памятника! Эти события происходят на фоне спецоперации, когда мы снова и снова говорим о патриотизме и параллельно совершаются поступки, которые дискредитируют власть в глазах народа! Памятник должен быть восстановлен на прежнем месте в прежнем виде! Виновные в сносе должны быть наказаны по закону! Мы осуждаем снос памятников воинам-освободителям в Европе, нацистами на Украине, но закрываем глаза на унизительный акт вандализма на своей земле! – сказал «КП»-Мурманск» председатель совета Мурманского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Кирилл Бобров.

В Лиинахамари подвиги военнослужащих в годы Великой Отечественной войны помнят и чтят. Но не все... Фото: Олег ФИЛОНОК

Статус или память?

В 2015 году памятник героям-подводникам был внесен в список объектов культурного наследия региона. В 2017-м была предпринята попытка добиться федерального статуса. Но, увы, в заключении значилось, что мемориал не соответствует критериям и включение его в Единый государственный реестр культурного наследия Российской Федерации не обосновано.

И тем не менее, несмотря на то, что памятник не является объектом культурного наследия, он, безусловно, выполняет свое главное предназначение - сохранение исторической памяти. И факт отсутствия статуса объекта культурного наследия не умаляет значения подвига подводников Северного флота.

Мнение экспертов, властей, жителей округа едино – переносить памятник в другое место немыслимо, ведь он установлен там, где был совершен подвиг. Эта земля – символ, а не источник дохода. Действия же ООО «Прибрежный» идут вразрез с планами восстановления памятника, которые есть у местных властей, Русского географического общества и к которым готовы подключиться Северный флот и «Норникель».

Третий год в Мурманской области идет борьба между интересами небольшого общества с ограниченной во всех смыслах ответственностью и памятью. Накануне 9 Мая и 78-й годовщины Победы вопрос, кто победит, встает особенно остро: что более ценно для нашего общества – деньги или любовь к Родине и дань уважения тем, кто погиб, защищая ее?

КОНКРЕТНО

В память о прорыве

Лиинахамари - небольшой поселок в Мурманской области. В годы войны здесь располагалась мощная немецкая военно-морская база, через порт вывозили никель и поставляли вооружение и боеприпасы.

Гавань Лиинахамари (сейчас - Девкина Заводь) гитлеровцы превратили в мощный оборонительный район. Несмотря на сильнейшую защиту, наши подводники провели несколько успешных рейдов и уничтожили вражеский транспорт, сорвав планы гитлеровцев.

Памятник героям-подводникам представлял собой вырубленную из камня рубку подводной лодки и четырехгранный пилон высотой более восьми метров. Фото: vk.com/murman.voopik

Память об этом была сохранена в многочисленных монументах, установленных в поселке и его окрестностях после войны. Одним из таких монументов стал воздвигнутый на холме силами военнослужащих военно-морской базы Северного флота мемориал в честь прорыва советских воинов в Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны. Он был установлен в 1972 году и представлял собой вырубленную из камня рубку подводной лодки и четырехгранный пилон высотой более восьми метров. На пилоне изображен барельеф командира у перископа. Вершину пилона украшал орден Красного Знамени.

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