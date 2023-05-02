Андрей Чибис: «Мы бьемся за проекты, людей и Север»

Андрей Чибис отметил успешную работу тандема правительства региона и облдумы. Фото: правительство Мурманской области

- Никому не нужно объяснять, каким был этот год, год жесточайшего экономического давления, когда в момент разрушились все логистические цепочки. Это был большой вызов для нас всех, и для правительства, и для команды тех, кто находится в этом зале, и тех, кто сейчас на своих рабочих местах делает свою работу, частичку сил, души, здоровья отдает, чтобы наша область развивалась, становилась сильнее, развивая Арктику и всю нашу великую страну. Хочу перед началом отчета сказать вам всем огромное спасибо за то, чего нам удалось вместе добиться в 2022 году, по итогам четырех лет совместной работы. Это не вклад кого-то одного, не вклад правительства, губернатора, а всех вместе, - так начал свой доклад по итогам работы за 2022 год перед Мурманской областной Думой губернатор Андрей Чибис.

Для того чтобы рассказать об основных достижениях, которых на самом деле намного больше, понадобилось три часа. Главную часть отчета составила тема экономики. Как отметил спикер облдумы Сергей Дубовой, экономические успехи – залог того, что и в других сферах все будет хорошо.

В Белокаменке создан уникальный завод по производству заводов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Местные гиганты

Казалось бы, с учетом бесконечных пакетов санкций экономика Кольского Заполярья должна была просесть почти по всем показателям. Но, несмотря на это, по многим позициям есть уверенный рост.

Например, несмотря на агрессивную политику ряда стран, наш регион нарастил объем внешнеторгового оборота на 55,8%, экспорта - на 60,7%, выстраивая дружеские связи с ОАЭ, Турцией, КНР, Индией, Арменией. Особенно наглядный пример – Республика Беларусь, которая планирует построить в Мурманске морской комплекс для перевалки калийных удобрений.

Активными темпами строится Мурманский транспортный узел (МТУ).

- Мы бьемся за те проекты, что будут приносить доход нашей области не один десяток лет. МТУ по ряду причин был заморожен, в том числе из-за дискуссий о нехватке денег, что это дорого, неопределенности грузовой базы. Многие знают, как щепетильно нам приходилось доказывать, что проект нам жизненно необходим. 2022 год – время, когда мы при поддержке президента получили 37 миллиардов рублей, чтобы проложить дорогу на западный берег. Годом ранее дискуссии были по порту «Лавна», который сегодня активно строится, и первый груз по новому мосту, мы надеемся, пойдет в конце 2023 года. «Лавна» - первый порт с советского времени, который строится в нашем регионе, - отметил глава региона. – Мы планируем, что акватория Кольского залива с учетом новой инфраструктуры станет толчком к развитию мощнейшего логистического комплекса, который очень необходим, чтобы загрузить и развить Северный морской путь.

Еще одной важной темой стали новые источники энергии для региона. Проект газификации находится в активной работе. 12 апреля прошло первое заседание рабочей группы, с участием зам. председателя правления ПАО «Газпром», на котором обсудили объемы потребления газа и актуализировали генеральную схему. Объем инвестиций в основной капитал составит до 400 миллиардов рублей, будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест.

Несмотря на все трудности, готовность «Лавны» составляет более 60%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Это мечта была в советские и постсоветские годы. Я разговаривал об этом с предыдущими руководителями региона, и они все искренне болеют за проект. Газификация радикально изменит экологию Мурманской области, даст совсем иной толчок для развития промышленности, другой технологический уклад для нее, - сообщил Андрей Чибис. - Мы точно все делаем, чтобы проект состоялся. Сегодня это проект не на бумаге, не идея - дано жесткое поручение президента, и работа ведется. Почему газ интереснее, чем электроэнергия? Того резерва мощности, что есть в регионе, не хватит даже на отопление жилья, а когда мы говорим про газ, то это в значительной степени развитие промышленности. Электричеством газ в промышленности не заменишь.

Также Мурманская область обеспечит потребность страны в литии.

- Без него невозможна современная экономика. У нас будут и добывать литий, и перерабатывать металл. Мы получим продукт с высокой добавленной стоимостью, - пояснил Андрей Чибис.

Также именно в Мурманской области находится уникальный объект, не имеющий аналогов в мире, – завод по строительству заводов, или Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Первый завод по производству сжиженного газа пойдет из Кольского Заполярья на Ямал уже летом.

О северянах

Главный ресурс Кольского Заполярья – люди.

- Всего в Мурманской области действует 64 вида социальных выплат, а их получателями являются 327 тысяч жителей региона. Это внушительная цифра, но наша основная задача - сделать так, чтобы северянин получил ту или иную поддержку в нужное время, а сами программы корректировались с учетом актуальных запросов жителей области. Яркий пример – одна из самых популярных выплат, которая известна как «Зарплата мамы», - рассказал губернатор.

При тесном взаимодействии с Северным флотом идет реновациия ЗАТО. Фото: правительство Мурманской области

Отдельный большой пласт – поддержка военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, участвующих в СВО, и их семей. Для них разрабатывают различные виды помощи. Например, сейчас правительство Мурманской области и Минстрой прорабатывают возможность перерасчета за ЖКУ на время нахождения мужчин в зоне спецоперации.

- С самого первого дня специальной военной операции на передовой находятся кадровые военные Северного флота, военнослужащие по контракту, мобилизованные. Все они достойно, с доблестью и отвагой выполняют возложенные на них задачи. Они достойны поколения победителей, которые отстояли независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне, - отметил Андрей Чибис.

О том, что вокруг

Города Мурманской области заметно преображаются: идут работы во дворах, общественных пространствах, создаются новые детские и спортивные площадки. В рамках уникальной программы реновации ЗАТО в 2022 году полностью завершены работы на 210 объектах в 6 муниципалитетах: отремонтированы квартиры семей военнослужащих, демонтированы аварийные дома, утеплены торцы домов, отремонтированы четыре лестницы и произведен капитальный ремонт многоквартирных домов.

Внутри различных учреждений также видны перемены. В Мурманской области успешно функционирует 53 центра образования «Точка роста», которые дают равные возможности для освоения юными северянами, независимо от места их проживания, актуальных программ на современных компьютерах, 3D-принтерах, также здесь они имеют возможность использовать для образовательных целей квадрокоптеры и шлемы виртуальной реальности, отрабатывают навыки оказания первой помощи.

- В 2023 году в Мурманске, Апатитах и Североморске были открыты первые 20 центров олимпиадной подготовки и научной деятельности «Уникум». Убедился лично, насколько талантливым школьникам нравится заниматься на таких технологичных площадках, оснащенных современным оборудованием. Безусловно, мы продолжим инвестировать в образовательные учреждения региона в рамках этого и других проектов, – подчеркнул Андрей Чибис.

О будущем

Девиз «На Севере – жить!» обязывает думать об условиях, благодаря которым Кольское Заполярье становится комфортным местом для жизни людей любого возраста.

Для решения кадровой проблемы в здравоохранении в Заполярье разработан уникальный пакет для поддержки приезжающих медработников. Так, для устраивающихся по квоте предусмотрена выплата до 1,5 миллиона рублей; от 1 до 2 миллионов рублей и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» соответственно. Есть возможность компенсации платы за аренду жилья и переезд, единовременные пособия, целевые стипендии.

- Это уникальный пакет, который мы вместе с вами сформировали с точки зрения привлечения и удержания медработников. Но одного пакета мало. Важна ответственность всей цепочки за эту работу. Именно поэтому у всех руководителей в показателях эффективности прописана задача - обеспечить положительное сальдо по кадровому вопросу, – отметил губернатор.

За первый квартал 2023 года на работу в Мурманскую область приехали 59 медработников. Также Андрей Чибис отметил кадровую ротацию среди главврачей, которые не смогут решить проблемы в своих медучреждениях.

- Борьба за людей и эффективность в системе здравоохранения будет жесткая, я вам это обещал и обещания свои выполняю, - прокомментировал Андрей Чибис.

Медработники входят в льготную категорию программы «Свой дом в Арктике», как и участники СВО, инвалиды, ветераны, молодые ученые, многодетные семьи и т.д. В ее рамках жители региона могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта. За 9 месяцев существования программы было выдано 315 сертификатов на сумму около 380 миллионов рублей и построено 52 дома в 10 муниципалитетах.

Программа «Свой дом в Арктике» пользуется у северян популярностью. Фото: правительство Мурманской области

ЦИТАТА

Сергей ДУБОВОЙ, председатель Мурманской областной Думы:

- Отчет был объемный, мы увидели реальную картину того, что было сделано правительством за 2022 год. Несмотря на пандемийный период, санкции, успешно решались все задачи. Успехи в экономике, реализация 8 из 12 нацпроектов с показателем в 97,8% свидетельствуют о том, что работа была построена правильно. Для меня, как депутата от закрытых территорий, важной темой отчета стала реновация ЗАТО, которая продолжается, несмотря на опасения по поводу отсутствия финансирования. Отмечу, что между правительством региона и облдумой налажена тесная работа, направленная на то, чтобы область развивалась.

СКАЗАНО

Татьяна КУСАЙКО, депутат Госдумы от Мурманской области:

- Отчетливо видна работа слаженной команды, которая направлена на реализацию поистине народной программы «На Севере – жить!». Не могу не коснуться родной для меня системы здравоохранения - приятно видеть перемены в ней. 58% бюджета направлено в эту сферу, расширяется возможность оказания высокотехнологичной медицинской помощи, налажены шаттлы, обеспечение медикаментами. Для меня показательный момент - как преображаются медицинские организации в селах. Также во главе угла – кадры: за первый квартал этого года в регион приехали 59 медицинских работников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна САХАРОВА, сенатор от Мурманской области:

- Самое главное, что мы услышали в отчете, - это оптимистичные планы на будущее. В том числе они связаны с крупными проектами, которые реализуются в области. Еще недавно мы и думать не могли, что у нас будет газификация, а сегодня мы видим проект. Все, что мы сегодня услышали, вызывает доверие, уверенность, что, несмотря на все трудности, у региона есть развитие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru