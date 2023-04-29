Не вернулся с пробежки. На федеральной трассе «Кола» пьяная 27-летняя водитель сбила подростка и уехала

Машина сбила подростка, когда он совершал пробежку у трассы. Фото: СКР по Мурманской области

Ночью 29 апреля в полицию Заполярного позвонила взволнованная женщина, которая сообщила, что ее 15-летний сын не вернулся с пробежки. Сотрудники ГИБДД сразу выехали к федеральной трассе «Кола», чтобы проехать по маршруту, которым мог следовать подросток. И вскоре увидели на обочине у 1518 километра обломки от машины, кроссовок и тело юноши в кювете. Сбившего его автомобиля рядом не было.

Позже виновница смертельного ДТП все же приехала на место аварии. За рулем Chevrolet сидела 27-летняя женщина, которая в ту ночь выпила и решила, что это не повод вызывать такси, поэтому решила сама повести машину. По пути из Печенги в сторону Заозерска она сбила подростка, который бежал вдоль проезжей части, а после уехала...

- Сотрудники ГАИ на месте провели освидетельствование водителя автомобиля, которое показало 0,7 мг/л выдыхаемого воздуха, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В региональном Следкоме после смертельной аварии возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженных с оставлением места происшествия, повлекшего по неосторожности смерть человека). Ход расследования находится на контроле у и.о. руководителя регионального СКР Алексея Коротких.

Как стало известно «КП»-Мурманск», семья подростка живет в поселке 19 километр, юноша погиб за день до своего дня рождения.

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