В Мурманске прошла ежегодная профилактическая акция «Тонкий лед»

Наконец-то в Мурманске установилась долгожданная весенняя плюсовая температура. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наконец-то в Мурманске установилась долгожданная весенняя плюсовая температура. А значит, ледовое покрытие на городских водоемах стало опасным.

В этот период при нахождении на таком месте необходимо следовать определенным правилам безопасности. Для того чтобы рассказать о них, сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области 26 апреля у домика «моржей» на Семеновском озере провели занятие для ребят из мурмашинской школы № 1.

Спасатели МЧС наглядно продемонстрировали ситуацию попадания под лед, чтобы показать детям порядок действий при возникновении опасности: как вести себя самому и оказать помощь другому. Для этого они использовали необходимые специализированные подручные средства.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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