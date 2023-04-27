В Мурманске стартовала ежегодная всероссийская акция ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы, 26 апреля, в трех округах Мурманска стартовала ежегодная всероссийская акция по раздаче георгиевских ленточек.

В Первомайском округе активисты Центра развития волонтерского движения раздавали ленточки мурманчанам у парка семейного отдыха «Атлантика» и на территории парка «Кольский».

Акция сопровождалась рассказами об истории символа Победы в Великой Отечественной войне, о значении выбора именно такого сочетания цветов, а также о том, как следует носить георгиевскую ленточку.

29 апреля в 17.00 эта акция пройдет в Октябрьском округе, в районе площади Пять Углов и около памятника Анатолию Бредову. 3 мая в это же время жители Ленинского округа тоже смогут получить символ 9 Мая - у памятника Воинам Полярной дивизии и кинотеатра «Мурманск».

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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