В столице Заполярья прошел региональный этап всероссийского фестиваля ГТО среди школьников

Итоговым мероприятием фестиваля стала командная эстафета ГТО. Фото: ВФСК ГТО Мурманская область / vk.com/gto51csp

В Мурманском плавательном бассейне и легкоатлетическом манеже прошел региональный этап всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учеников образовательных организаций Мурманска и области.

99 участников представили 10 территориальных образований региона - Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, Кандалакшский район и Печенгский округ.

Два дня спортсмены состязались в семи дисциплинах - беге на 30 и 60 м, плавании на 25 и 50 м вольным стилем, поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, стрельбе из электронного оружия. Девушки и женщины также соревновались в сгибании и разгибании рук из упора лежа, а юноши и мужчины – в подтягивании на высокой перекладине.

Итоговым мероприятием фестиваля стала командная эстафета ГТО. Ее победителем стала заозерская команда, второе место заняла команда из Апатитов, а третье – команда из Мурманска.

Победителями в личном зачете по дисциплинам ГТО среди девочек и мальчиков в каждой возрастной категории стали Кира Троян, Кира Баранкина, Маргарита Калиновская, Алексей Костин, Максим Лавренюк и Артур Горбунов. Среди девушек и юношей первые места заняли Полина Липец, Лейла Илларионова, Егор Попов и Егор Сазонов.

В командном состязании первое место у команды из ЗАТО Александровск, серебряный призер – команда из Полярных Зорь, бронза у команды из Апатитов.

Победители и призеры мурманского этапа всероссийского фестиваля ГТО среди школьников получили медали, грамоты и памятные подарки.

Лучшие спортсмены, как участники команды Мурманской области, представят регион на всероссийском финале фестиваля, который пройдет в конце сентября в Международном детском центре «Артек».

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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