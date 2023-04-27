Накануне «Диктанта Победы» Российское военно-историческое общество в Мурманске провело открытую лекцию

В Мурманском областном краеведческом музее прошла последняя лекция открытого лектория, организованного в преддверии акции «Диктант Победы». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманском областном краеведческом музее прошла последняя лекция открытого лектория, организованного в преддверии акции «Диктант Победы».

Денис Семенов, член Совета Российского военно-исторического общества в Мурманской области и кандидат исторических наук, поведал о событиях 1943 года Великой Отечественной войны.

- Я рассказал о событиях именно этого года, так как это переломный период Великой Отечественной войны. Тогда прошли Сталинградская битва, Курская битва, битвы за Днепр. Поняв, какой трудной была жизнь страны, какими мужественными людьми были наши предки, ты и сам станешь стойким, - прокомментировал Денис Семенов.

«Диктант Победы» вся Россия будет писать 27 апреля, начало в 12.00. В Мурманской области подготовлено 195 площадок, где каждый сможет проверить свои знания об истории России, о событиях Великой Отечественной войны. Просмотреть полный список площадок, зарегистрироваться на участие в «Диктанте Победы» можно на сайте.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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