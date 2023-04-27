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Общество27 апреля 2023 8:19

Мурманчан приглашают написать «Диктант Победы»

Всероссийская акция пройдет 27 апреля
Маргарита ЕВДОКИМОВА
27 апреля состоится важное мероприятие, посвященное военным страницам истории нашей страны, — «Диктант Победы».

27 апреля состоится важное мероприятие, посвященное военным страницам истории нашей страны, — «Диктант Победы».

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 апреля состоится важное мероприятие, посвященное военным страницам истории нашей страны, — «Диктант Победы». В 2023 году эта акция пройдет в пятый раз и обещает стать рекордной по количеству площадок.

Диктант является проверкой на знание истории Великой Отечественной войны. Всего в тесте будет 25 вопросов, 20 из которых посвящены общим военно-историческим темам, 5 – региональным.

Мероприятие пройдет в двух форматах - очном и онлайн. Для дистанционного участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции, для очного - выбрать подходящую для вас площадку.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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