Журналист — мастер на все руки: ученики «Школы юного журналиста» узнали секреты приготовления варенья

Журналистская профессия многогранна. Такой специалист должен знать и уметь многое - работа обязывает. Фото: Анастасия КУЛИКОВСКАЯ

Журналистская профессия многогранна. Такой специалист должен знать и уметь многое - работа обязывает. Выполняя задание, журналист может подняться в гору, отправиться в плавание, на один день стать экологом, подводником, полицейским и т.п., то есть примерить на себя все то, что даст шанс не просто описать сухие факты, а интересно подготовить материал.

Испытать на себе такую возможность смогли ученики «Школы юного журналиста» при «Комсомольской правде»-Мурманск», посетившие мастер-класс «Мир северных ягод» компании «Арктический вкус».

Мастер-класс начался с небольшого экскурса. Марина Валерьевна, практикующий гид, рассказала о компании:

- Компания работает на рынке уже два года и все это время на практике доказывает всем известное утверждение, что северные ягоды — это природное богатство кольского края. «Арктический вкус» занимается изготовлением продукции (варенье, соусы, морсы, сиропы, чай) исключительно из дикорастущих ягод Мурманской области - морошки, брусники, черники, вороники, карельской клюквы.

От представителя компании ученики также узнали много полезной информации о мире дикорастущих ягод. Например, что северные ягоды – особенные. В них не так много сахара, как в произрастающих на юге, но количество витамина С и других полезных веществ в несколько раз выше. Поэтому морошка, брусника, черника, вороника и клюква способны значительно насытить организм витаминами, если употреблять их каждый день.

На практической части мастер-класса юные журналисты смогли своими руками приготовить натуральное варенье из трех видов ягод — брусники, клюквы и черники. Чувство вкуса у всех разное, поэтому у каждого оно получилось своеобразным и неповторимым. У кого-то варенье вышло очень сладким, а у кого-то, наоборот, кислым, у одних - однородным и сочным, а у других - с цельными ягодами.

Как итог, после мероприятия все забрали домой не только новые знания и информацию для будущих материалов, но и баночку собственноручно приготовленного угощения.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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