Бесплатный проект для мурманчан «серебряного» возраста «Без финиша» продлили до конца мая

Как отметили сотрудники центра, решение о продлении проекта аргументировано многочисленными просьбами горожан. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бесплатный проект «Без финиша» реализуется в Мурманске с 2021 года. В его рамках для мурманчан «серебряного» возраста четыре раза в неделю в мурманском центре «Стратегия» проводят занятия по скандинавской ходьбе.

С помощью опытного тренера около 700 активных пожилых мурманчан еженедельно становятся бодрыми и приобщаются к здоровому образу жизни.

Как отметили сотрудники центра, решение о продлении проекта аргументировано многочисленными просьбами горожан.

Обратиться по поводу участия в проекте «Без финиша» и другим связанным с ним вопросам можно по телефонам: 99-49-80, 99-49-82.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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