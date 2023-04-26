В Мурманской области появился новый вид мошенничества с квартирами

Как сообщили сотрудники МВД, северяне часто попадаются на дистанционные мошенничества. Фото: Антон ЗАБИРОВ

75-летней жительнице Мурманска поступил звонок с незнакомого номера от мужчины, представившегося сотрудником банка. Он сообщил, что квартира пенсионерки выставлена на продажу злоумышленниками и все необходимые документы для сделки подготовлены.

Звонивший предложил обмануть мошенников, самостоятельно оформив договор купли-продажи квартиры. Он порекомендовал ей несколько риелторских агентств, в одно из которых обратилась женщина.

Две недели к пенсионерке приходили потенциальные покупатели, все это время ей продолжал звонить «сотрудник банка», интересуясь, как проходит процесс продажи. Также северянке позвонил лжесотрудник правоохранительных органов, успокоив женщину тем, что «фиктивная» продажа недвижимости и поиск злоумышленников под контролем.

После продажи с пенсионеркой связался «работник банка» и объяснил пострадавшей, что деньги от продажи жилья нужно перевести на указанные им банковские счета. После перевода более 3,5 миллиона рублей лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

Также злоумышленники развели 53-летнюю жительницу Кандалакши. Мошенники убедили ее взять кредит в размере миллиона рублей, продать квартиру и перевести все деньги на указанный счет. В общем женщина потеряла более 2-х миллионов рублей.

Полицейские все еще ищут злоумышленников, причастных к хищению.

Как сообщили сотрудники МВД, северяне часто попадаются на дистанционные мошенничества.

Вот топ самых популярных видов мошенничества, на которые попадается большинство жителей Заполярья:

1. звонки с сообщением о блокировке банковской карты;

2. звонки с сообщением о списании денежных средств с банковского счета;

3. звонки с сообщением об оформлении кредитов и договоров купли-продажи и т.д.

Как только вы слышите что-то из вышеперечисленного, бросайте трубку! Будьте осторожны!

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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