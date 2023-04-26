В Мурманской области появился новый вид мошенничества с квартирами

Для спасения жилья звонивший предложил обмануть злоумышленников, самостоятельно выставив недвижимость на продажу.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области зафиксировали новый вид дистанционного мошенничества с квартирами. Неизвестный, представившись сотрудником банка, позвонил 75-летней мурманчанке и сообщил, что ее квартиру выставили на продажу мошенники.
Для спасения жилья звонивший предложил обмануть злоумышленников, самостоятельно выставив недвижимость на продажу. Он посоветовал для этого несколько риелторских агентств.
Две недели к пенсионерке приходили потенциальные покупатели и осматривали квартиру. Все это время лжесотрудник банка находился со своей жертвой на связи и интересовался, как идет продажа. Так же с мурманчанкой связался сотрудник правоохранительных органов, который пояснил, что пытавшихся обмануть ее злоумышленников пытаются найти и повода для волнения нет.
Северянка все-таки продала квартиру и выручила за нее 3,5 миллиона рублей. Потом с потерпевшей вновь связался мошенник и сообщил банковский счет, на который нужно перевести деньги. После совершения операции лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Пенсионерка обратилась в полицию.
Таким же образом злоумышленники убедили 53-летнюю жительницу Кандалакши взять кредит в банке на 1 миллион рублей, а также продать квартиру. Пенсионерку обманули более чем на 2 миллиона рублей.
По данным делам возбуждены уголовные дела по 4 части статьи 159 УК РФ. В данный момент проводится расследование, личности мошенников еще не установлены.
Правоохранительные органы призывают быть осторожными при разговоре с незнакомцами. Так, топ-3 самых популярных дистанционных видов мошенничества:
1. предупреждение о блокировке банковского счета;
2. сообщение о якобы оформлении кредитов, договоров купли-продажи и других операциях;
3. запугивание списанием со счетов денежных средств.
Если вы в разговоре с незнакомцем слышите такие фразы – сразу кладите трубку.
Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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