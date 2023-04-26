В Мурманской области появился новый вид мошенничества с квартирами

Для спасения жилья звонивший предложил обмануть злоумышленников, самостоятельно выставив недвижимость на продажу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области зафиксировали новый вид дистанционного мошенничества с квартирами. Неизвестный, представившись сотрудником банка, позвонил 75-летней мурманчанке и сообщил, что ее квартиру выставили на продажу мошенники.

Для спасения жилья звонивший предложил обмануть злоумышленников, самостоятельно выставив недвижимость на продажу. Он посоветовал для этого несколько риелторских агентств.

Две недели к пенсионерке приходили потенциальные покупатели и осматривали квартиру. Все это время лжесотрудник банка находился со своей жертвой на связи и интересовался, как идет продажа. Так же с мурманчанкой связался сотрудник правоохранительных органов, который пояснил, что пытавшихся обмануть ее злоумышленников пытаются найти и повода для волнения нет.

Северянка все-таки продала квартиру и выручила за нее 3,5 миллиона рублей. Потом с потерпевшей вновь связался мошенник и сообщил банковский счет, на который нужно перевести деньги. После совершения операции лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Пенсионерка обратилась в полицию.

Таким же образом злоумышленники убедили 53-летнюю жительницу Кандалакши взять кредит в банке на 1 миллион рублей, а также продать квартиру. Пенсионерку обманули более чем на 2 миллиона рублей.

По данным делам возбуждены уголовные дела по 4 части статьи 159 УК РФ. В данный момент проводится расследование, личности мошенников еще не установлены.

Правоохранительные органы призывают быть осторожными при разговоре с незнакомцами. Так, топ-3 самых популярных дистанционных видов мошенничества:

1. предупреждение о блокировке банковского счета;

2. сообщение о якобы оформлении кредитов, договоров купли-продажи и других операциях;

3. запугивание списанием со счетов денежных средств.

Если вы в разговоре с незнакомцем слышите такие фразы – сразу кладите трубку.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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