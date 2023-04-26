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Общество26 апреля 2023 14:44

В Мурманской области появился новый вид мошенничества с квартирами

Две северянки лишились 5,5 миллиона рублей
Эвита ГРОБОВСКАЯ
Для спасения жилья звонивший предложил обмануть злоумышленников, самостоятельно выставив недвижимость на продажу.

Для спасения жилья звонивший предложил обмануть злоумышленников, самостоятельно выставив недвижимость на продажу.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области зафиксировали новый вид дистанционного мошенничества с квартирами. Неизвестный, представившись сотрудником банка, позвонил 75-летней мурманчанке и сообщил, что ее квартиру выставили на продажу мошенники.

Для спасения жилья звонивший предложил обмануть злоумышленников, самостоятельно выставив недвижимость на продажу. Он посоветовал для этого несколько риелторских агентств.

Две недели к пенсионерке приходили потенциальные покупатели и осматривали квартиру. Все это время лжесотрудник банка находился со своей жертвой на связи и интересовался, как идет продажа. Так же с мурманчанкой связался сотрудник правоохранительных органов, который пояснил, что пытавшихся обмануть ее злоумышленников пытаются найти и повода для волнения нет.

Северянка все-таки продала квартиру и выручила за нее 3,5 миллиона рублей. Потом с потерпевшей вновь связался мошенник и сообщил банковский счет, на который нужно перевести деньги. После совершения операции лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Пенсионерка обратилась в полицию.

Таким же образом злоумышленники убедили 53-летнюю жительницу Кандалакши взять кредит в банке на 1 миллион рублей, а также продать квартиру. Пенсионерку обманули более чем на 2 миллиона рублей.

По данным делам возбуждены уголовные дела по 4 части статьи 159 УК РФ. В данный момент проводится расследование, личности мошенников еще не установлены.

Правоохранительные органы призывают быть осторожными при разговоре с незнакомцами. Так, топ-3 самых популярных дистанционных видов мошенничества:

1. предупреждение о блокировке банковского счета;

2. сообщение о якобы оформлении кредитов, договоров купли-продажи и других операциях;

3. запугивание списанием со счетов денежных средств.

Если вы в разговоре с незнакомцем слышите такие фразы – сразу кладите трубку.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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