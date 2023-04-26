Под Мончегорском разбился военный самолет

В Минобороны происшествие пока официально не подтвердили. Фото: скриншот видео

Днем 26 апреля в заполярных пабликах в «ВКонтакте» стали распространяться видео с горящим самолетом в небе.

- В Мончегорске упал самолет, - сообщила очевидец Анастасия Морозова-Латыпова на своей странице в ВВ.

Судя по кадрам, в небе загорелся истребитель, который упал в районе горнолыжного курорта «Лопарьстан». По предварительным данным, летчики успели катапультироваться.

В Минобороны происшествие пока официально не подтвердили.

Напомним: обвиняемых в крушении военного самолета в Оленегорске ждет суд. Во время падения Ту-22 в январе 2019 года погибли три человека.

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