Две жительницы Мурманской области потеряли квартиру из-за нового вида мошенничества

В Заполярье зафиксировали новый вид дистанционного мошенничества. Мурманчанке, 1948 года рождения, позвонили с неизвестного номера. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Заполярье зафиксировали новый вид дистанционного мошенничества. Мурманчанке, 1948 года рождения, позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником банка и сказал, что квартира пенсионерки якобы выставлена мошенниками на продажу. Чтобы спасти жилье, мужчина посоветовал обмануть злоумышленников и оформить договор купли-продажи самостоятельно. Он предложил ей для этой цели несколько риелторских агентств. И пенсионерка начала процедуру продажи собственности.

Две недели к ней приходили покупатели и осматривали квартиру. Все это время женщине поступали звонки от лжесотрудника банка - он интересовался, как проходит процесс продажи. Также ей позвонил еще один неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что поиск мошенников и операция по «фиктивной» продаже под контролем.

После продажи квартиры женщине вновь позвонил лжесотрудник банка и сказал, что деньги от продажи квартиры нужно отнести в банк. После перевода более 3,5 миллиона лжесотрудник звонить перестал. Таким же образом мошенники обманули женщину, 1970 года рождения, из Кандалакши. Ее убедили взять 1 миллион рублей в банке в кредит и продать квартиру, а после перевести деньги на указанный счет. Общая сумма перевода составила более 2 миллионов рублей. По данным МВД по Мурманской области, топ-3 видов мошенничества:

1. Блокировка банковских карт

2. Оформление кредитов

3. Договоры купли-продажи

Если вам позвонили с неизвестного номера, сразу бросайте трубку!

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru